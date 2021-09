Terelu Campos celebra su cumpleaños rodeada de amigos pero con destacadas ausencias

Terelu Campos ha celebrado su cumpleaños en compañía de algunas de las personas de su círculo más íntimo. La colaboradora ha cumplido 56 años y ha querido disfrutar de la jornada con una pequeña fiesta en un conocido local de Madrid. Un día que ha estado marcado por la ausencia de su hermana, Carmen Borrego, que se encuentra de vacaciones todavía pero que, como ella misma ha dicho, le ha hecho un maravilloso regalo al enviarle un entrañable mensaje de audio que la ha emocionado. Terelu ha querido dejar claro que entre ellas no hay mala relación y que nunca la habido y que simplemente, mientras que Carmen ha podido disfrutar de unos días de descanso, ella los ha tenido que interrumpir por motivos profesionales.

La hija de María Teresa Campos tiene previsto organizar otra celebración más adelante, a la que asistirán, además de su hermana, su madre y Rocío Carrasco. No obstante, en esta ocasión ha podido contar con la compañía de su hija, Alejandra Rubio, que por la mañana era una de las primeras en felicitarla a través de las redes sociales con dos vídeos que ella misma también ha querido compartir. Además, otros amigos de la colaboradora se han acercado para poder acompañarla en este día, como Kiko Matamoros y su pareja, Marta López.

Terelu no ha dudado en atender amablemente a las cámaras de la agencia Gtres y ha comentado algunas de las cuestiones que la ocupan en los últimos tiempos. “La verdad es que estoy muy contenta, estoy feliz de tener aquí a mis amigos, que no forman parte de mi trabajo el 90% y quería que de alguna manera fuera así, que fuera con las personas con las que yo convivo habitualmente y con las que forman parte de mi vida real”, ha recalcado. La colaboradora ha dicho que, para ella, el mejor regalo es que los suyos estén bien, sobre todo, su madre: “el regalo que me hace mayor ilusión es que mi madre esté sana y que esté bien, con eso soy feliz. Para mí lo importante es que los míos estén bien, que estemos todos bien. Creo que con la salud podemos hacer tantas cosas en la vida que al final si no tienes salud no tienes ganas de nada, ni tienes fuerzas para nada, ni te puedes buscar trabajo, ni el amor, ni puedes disfrutar de la vida, entonces aunque sea un tópico no lo es porque es de verdad la base de la vida, la salud”, ha dicho.

A pesar de que lleva tiempo soltera, por ahora no está abierta al amor: “no busco el amor ni de lejos y además lo digo de verdad, es que no estoy en ese punto de necesidad, estoy feliz como estoy y estoy rodeada de amor de las personas que me quieren y que yo quiero y creo de verdad que tengo un grandísimo privilegio, lo digo siempre, pero lo digo de corazón”, ha asegurado.

La colaboradora ha preferido no pronunciarse sobre algunos de los temas más controvertidos que han salpicado a las Campos y de los que últimamente se ha hablado, como pueden ser el hecho de que su madre haya llevado los coches de Edmundo a un desguace: “ni idea, es que no tengo ni idea, yo no estoy al tanto de esas cosas”, También prefiere mantenerse al margen sobre la nueva ilusión de su hija Alejandra, aunque pide respeto y comprensión: “yo lo único que quiero es que bueno, tener en cuenta que hay muchas personas que no pertenecen a nuestro mundo y que lo que no podemos es asustarlas y espantarlas porque indirectamente lo hacemos todos y yo la primera, pero muchas veces podemos hacerlo de forma que no sea tan preocupante para ellos”.

La colaboradora ha tenido muy presente a su gran amiga, Mila Ximénez: “he hecho un esfuerzo sobrehumano por no pensar hoy, no quiero pensar en eso porque me costaría hasta respirar, entonces necesito no pensar. Yo sé que ella está conmigo siempre, entonces ya está. Sé que ella hoy está feliz porque yo pueda pasar una noche feliz y ya está, digerir lo que ha pasado todavía es muy complicado, por lo menos para mí y para las personas más cercanas a ella”, ha recalcado.

Lo que sí ha hecho es finalizar sus declaraciones opinando sobre las últimas informaciones que se han publicado sobre Rocío Carrasco y su familia: “yo sé que Rocío nunca faltará la memoria de su madre y sé que no hará nada constitutivo de delito, por lo tanto, a partir de ahí, no sé por qué se pone la gente tan nerviosa”, ha asegurado.