Desde que el pasado mes de marzo Rocío Carrasco estrenara su documental, tanto ella como su familia se han colocado en el punto de mira. Sin embargo, en la primera entrega no ha detallado los motivos por los que la hija de Rocío Jurado tomó en el pasado la decisión de alejarse de ella. Será el próximo otoño en ‘En el nombre de Rocío’ donde contará el por qué ha perdido el contacto con José Ortega Cano, su hermana, Gloria Camila, entre otros. Este sábado en ‘Viva la vida’, Terelu Campos, amiga de la protagonista de esta historia ha revelado lo que ha llevado a Rociíto a comenzar una nueva vida sin los suyos.

Durante su intervención en el programa presentado por Toñi Moreno -que está sustituyendo a Emma García los meses de verano-, la hija de María Teresa Campos ha explicado que Rociíto se había visto en numerosas ocasiones “atacada en medios de comunicación por algunos miembros de su familia”. Además de este motivo, algunos de sus familiares se han acercado en mayor o menor medida a Antonio David Flores, padre de sus dos hijos. Una situación que antes no era así ha detallado Terelu. “A partir de ahí cambian las cosas y cuando cambian las cosas ya no hay esa relación”, ha comentado la tertuliana.

Tal y como ha explicado la madre de Alejandra Rubio, estas dos premisas habrían sido el origen del conflicto familiar en el que se ha visto envuelta Rocío Carrasco. Es por eso por lo que la hija de Pedro Carrasco podría no tener relación con el que fue marido de su madre, José Ortega Cano. De hecho, la madre de Rocío Flores ha confesado abiertamente en varias ocasiones que la boda entre el torero y la cantante no se debería de haber celebrado. Una idea que defenderá hasta “el día en que me muera”, dijo hace unos días. De hecho, es necesario echar la vista atrás para recordar que, el maestro invitó al exguardia civil a su enlace con Ana María Aldón.

Fue el pasado miércoles cuando Rocío reaparecía en ‘Sálvame’ tras las vacaciones. Espacio donde confesó que estaba “muy tranquila”, y donde también negó haber recibido una llamada por parte de su familia. “Ni la he recibido, ni la he esperado, ni la quiero”, afirmó seria. Sobre sus hijos, con quienes tampoco tiene contacto expresó que en algún momento puede que exista un acercamiento, pero que por ahora “no es el momento”. “Tengo la esperanza de que algún momento en el tiempo suceda. La vida es larga, si Dios quiere…”, reveló esperanzada. Por el momento, habrá que esperar unos meses para ver la segunda temporada de su docu-serie.