Noche de reproches. Terelu Campos y Carmen Borrego no atraviesan su mejor momento. De hecho, llevan semanas sin coincidir en ‘Viva la vida’. Concretamente desde que la hija menor de María Teresa Campos sellara la paz con Kiko Hernández. Hecho que ha puesto patas arriba al clan Campos. Este viernes en ‘Viva el verano’, espacio presentado por Toñi Moreno, las hermanas se han visto las caras y han podido aclarar en qué punto se encuentran de su relación. Como era de esperar, la tensión se podía palpar en el ambiente cuando ambas han coincidido en el plató.

«En los últimos tiempos no nos vemos de manera habitual. Somos muy diferentes con la diferencia que antes nadie la veía porque Carmen no estaba de cara al público. Ahora se evidencia más lo diferentes que somos», ha confesado Terelu en un primer encuentro con la presentadora. “Está claro que las cosas están más frías entre nosotras. Mi hermana es mi hermana por encima de todo. Es algo que quiero dejar claro desde el principio, pero somos extremadamente diferentes”, ha añadido sincera. La exparticipante de ‘La última cena’, también ha reflexionado sobre este entramado familiar y, ha asegurado que los rifirrafes entre su hermana y su hija, Alejandra Rubio también han alterado el núcleo familiar.

“Hay cosas que las dos han hecho que a mí no me han gustado que es sacar el conflicto en un programa de televisión. Ahí radica la raíz del conflicto. No hay una fluidez como había antes. No sé muy bien por qué, igual es porque nos vamos calentando. Está claro que ha habido cosas que a mí me han dolido, como gestos que ha tenido Carmen con Alejandra que no me han gustado”, ha dicho Terelu. La madre de Alejandra ha reconocido que las cosas no son como antes, pero que “no hay una ruptura absoluta, pero no voy a obviar la realidad. Las cosas no son como hace año y pico. No sé hace cuánto tiempo vamos a cenar…”. “Sí que es cierto que no nos vemos de la forma habitual. Esto que ha pasado me ha entristecido mucho, y la tristeza siempre me causa dolor”, ha sentenciado haciendo gala de su sinceridad.

Por otro lado, Carmen Borrego también ha tenido tiempo de explicarse y dar a conocer cómo se siente. Ha asegurado que lo ha pasado muy mal, sobre todo con los desencuentros con su sobrina. “Para mí no es mi sobrina, Alejandra es mi hija, donde me necesite estaré lo que me pida se lo daré», ha dicho muy segura y apenada por la situación. Sobre su situación con Terelu, Carmen ha contado que «la echo de menos, claro. Han surgido estos pequeños problemas pero ha sido un distanciamiento físico no ha sido un distanciamiento con mi hermana. Yo solo tengo que levantar el teléfono, siempre sé cómo está mi hermana y dónde».