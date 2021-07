Terelu Campos ha sido la última en pronunciarse sobre el fichaje de Rocío Carrasco por ‘Sálvame’. Faltan horas para su debut en el programa como como la nueva defensora de la audiencia. Un papel que ya ha presentado de manera oficial ante sus compañeros y que la ha convertido en la protagonista del espacio de Jorge Javier Vázquez desde que se supo de su regreso al trabajo. Vuelve al ‘tajo’, algo positivo en su recuperación. Tiene ganas y está feliz e ilusionada ante este nuevo proyecto que le ha dado su sitio en televisión, un medio en el que se mueve como pez en el agua.

Y aunque los suyos comparten esta felicidad, algunos, como Terelu no pueden ocultar su preocupación por ella. La comunicadora es consciente de los entresijos de ‘Sálvame’ y así lo cuenta en el blog que escribe en ‘Lecturas’. «Verla entrar en ese plató me produjo sentimientos encontrados (…) No sabía si estaba contenta o no, si era una decisión acertada o no, pero el tiempo nos lo dirá», dice.

La hija de María Teresa Campos tuvo en el espacio una de sus tablas de salvación durante su enfermedad, y así considera que puede ser para su amiga a la que considera una hermana. Pero le da un consejo: «Cuando te digan: ‘Hoy te vamos a hacer una cosa bonita’, échate a temblar», explica haciendo alusión «al encanto» del programa y a la «ironía de Jorge Javier».

Será la tarde el miércoles 14 de julio cuando Rocío descuelgue el teléfono de ‘Hable con ella’ -como así se llama su sección-, y despliegue su profesionalidad y su empatía con todos los que hayan decidido ponerse en contacto con la nueva colaboradora, que pretende ayudar a los telespectadores anónimos y conocidos que tengan algo que decir.

Un homenaje a María Teresa

Como no podía ser de otra manera Terelu hace alusión al papel que va a jugar Rociíto. ‘La defensora de la audiencia’ es un rol que en su día estuvo hecho a medida de María Teresa Campos y que, aunque luego es algo que han desempeñado otros compañeros, parece que la hija de ‘La Más Grande’ es la persona ideal para el puesto.

La colaboradora de ‘Viva la vida’ recalca lo especial de este trabajo, al considerarlo un «homenaje» a María Teresa. «Va a poner el alma y todo el amor del mundo en su cometido y es una manera de iniciarse en su nuevo rumbo en la vida». Una nueva etapa que ha llegado tras su renacer después de la emisión de la docuserie ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’.

Implacable con Amador y Rosa

Terelu termina su post dedicándoles unas palabras a Amador Mohedano y Rosa Benito. Y se muestra implacable con ellos, tras sus últimas manifestaciones públicas después de saber que su sobrina regresaba a televisión por la puerta grande, tras su polémico documental. No le gustó la respuesta de la madre de Rosario Mohedano: «¡Cuánto cinismo detecté en sus palabras!. Parecía que intuía que su trabajo estaba en peligro. ¿Qué teme?».

Pero tampoco lo último que ha dicho el hermano de Rocío Jurado en su última entrevista en ‘Semana’. «Me alegraría mucho si empatizara con su sobrina y sintiera su sufrimiento si es realmente desconocedor de todo. Algo me dice que no va a ser así», vaticina. Y termina dejando claro que es una de las personas que espera con ansia el estreno de la segunda parte de la docuserie que llevará por título ‘En el nombre de Rocío’. Terelu solo quiere la felicidad de su ‘hermana’: «Y si está en ‘Sálvame’, bienvenido sea».