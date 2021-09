Secret Story | Edmundo Arrocet responde a María Teresa Campos: «no ha sido muy justa conmigo»

Noche de expulsiones en Secret Story. Tras una semana intensa en la que los enfrentamientos no han faltado, este jueves la casa ha tenido que decir adiós a uno de sus habitantes, Edmundo Arrocet o Miguel Frigenti. Pero antes de la despedida el programa ha tenido como protagonista a José Antonio Canales, pues los colaboradores han desvelado que el torero rompió con su novia, Isabel, dos semanas antes de entrar en el concurso. El motivo sería, según ha desvelado Terelu Campos, que Canales no le dijo a la joven que también concursaría en el reality Cynthia Martínez, la mujer con quien le fue infiel. Además, la presentadora ha afirmado que Isabel le habría pillado a José Antonio mensajes con otras mujeres, algo que habría justificado que hacía para entretenerse.

Este no es el único tema amoroso que tiene en vilo a los espectadores del programa pues hay un trío que llama mucho la atención, el compuesto por Luca Onestini, Cristina Porta y Emmy. Las dos chicas parecen estar prendadas del italiano, protagonizando una curiosa «competición» por su atención. Él, de momento, no se moja y disfruta de las atenciones que le brindan ambas.

Adiós a la aventura de Edmundo Arrocet

Cogidos de la mano, Edmundo y Miguel han escuchado el veredicto del público. “El publico ha decidido que debe salir de ‘La casa de los secretos’ ¡Bigote!”, pronunciaba Jorge Javier Vázquez, dejando sin palabras a Frigenti, que no se lo creía. “¡Joder tío! Bigote, te quiero mucho”, le ha dicho, “gracias por todo, aquí tienes un amigo, te lo juro. Te quiero mucho”, añadía emocionado.

De los dos, lo curioso es que el chileno era el que estaba más calmado, “estoy bien, muy bien. No tengo ningún sentimiento, no me preocupa volver a la realidad, la realidad la tengo súper clara, no me inquieta en absoluto”, afirmaba. Por su parte, Miguel no podía ocultar que estaba nervioso, “estoy a mil, estoy pensando en mi madre, mi novio y mi primo Mario que me dijo que a la semana me iba. Y mi novio igual, que me decía porqué llenaba tanto la maleta”. “Supongo que la mayoría me recibirán disgustados, pero me da igual porque estoy feliz de estar aquí. Me voy a abrazar a Cristina y voy a intentar rebajar un poco, voy a jugar más con la cabeza que estas dos semanas, que he jugado con el corazón”, ha desvelado sobre sus próximos pasos.

El secreto de Edmundo

Tras conocer que su paso por el concurso había terminado, Edmundo ha tenido que desvelar su secreto, que ha resultado ser uno de los más intrigantes: «mi secreto es que soy hermano de mi padre», se le escuchaba pronunciar en el vídeo.

«Yo nací en buenos aires y, cuando me inscribieron, en el papel de nacimiento se equivocan el ponen el nombre y apellido de mi padre. Soy Edmundo Arrocet Espós», ha empezado a contar, dejando claro que se trataba de un error burocrático. «Eso en Argentina no se cambia porque es el de nacimiento. Cuando mi madre se fue a Chile se sorprendió porque salía como no era su hijo, ahí se arregló, pero en Argentina no. Ahí sigo siendo hermano de mi padre», ha explicado.

Su versión de la ruptura con María Teresa Campos

Resuelto el misterio, Bigote ha tenido que recogerlo para acudir a plató, la vida real y a las polémicas que ha generado estos días. Y es que ha reconocido ser consciente de que puede haber provocado cierto revuelo, «a lo mejor sí porque durante dos años y medio no he dicho una palabra y siempre pensando que se iba a decir la verdad, pero nunca se dijo». Además, aseguraba que no tenía miedo de acudir al plató, «para nada. Cuando se está con la conciencia tranquila… Y lo puedo demostrar, no tengo ningún problema. Lo que sí, en dos años y medio se ha dicho de mí de todo, por el lado que lo quieras pillar lo tienes. Eso son cosas que a la larga se descubrieron que no era verdad: el tema de mi hijo, que si no pagaba la casa, que si soy un chulo… Pero bueno».

Lo primero que ha hecho en plató, además de saludar, ha sido explicar cómo terminó su relación con María Teresa Campos. «Nunca me fui a la francesa, ella se habrá olvidado de la primera parte. Me fui de la casa el día de mi cumpleaños, ella debería haberse venido conmigo a una entrega de premios europeo que me daban y al otro día debíamos irnos supuestamente a Málaga, que estaba ella invitada a un tema de ropa. Tuvimos una pequeña discusión, ya habíamos tenido otra tiempo atrás. Yo e había ido. Y cuando volví, para que no se repitiera le dije, Teresita, a mi no me gusta pelear. Nunca me ha gustado pelear. Le dije que ya me iba, en la noche se celebraba mi cumpleaños en casa, fui a golpearle la puerta de la habitación por si quería salir. No salió. Y al otro día Gustavo me tenía que dejar en el AVE, me despedí de Teresa, le había dicho el día anterior y como no abrió la puerta esa noche pensé que no quería saber nada y punto. Y listo. Eso fue todo. Pero que digan que me despedí con un WhastApp… Eso no lo haría nunca».

«Estaba Arus esperándome abajo para mi cumpleaños, fui a golpearle en la puerta y estaba cerrada. Al otro día estaba ella desayunando y le dije, Bueno, Teresita, lo dicho, he sido muy feliz contigo. Y lo que te dije, me voy. Y me fui. Ella no me dijo nada, solo adiós. Se debería haber venido conmigo a Marbella».

A pesar de haber sido protagonista de muchos titulares desde su ruptura con María Teresa Campos, Edmundo ha reconocido que no le dieron ganas de aclarar el asunto. «A mí no me dio el punto de llamar. Lo que pasa es que me fui de mi casa muy joven por lo mismo. Si discutes una vez, dos, tres… Yo no estoy para eso a mi edad. Yo he sido muy feliz con Teresa, lo he pasado muy bien. Es una persona muy buena». «Creo que no ha sido muy justa conmigo, creo que debería haber dicho la verdad desde el principio. Debería haber dicho que me despedí de ella», ha sentenciado.