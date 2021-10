MasterChef Celebrity: Terelu Campos y Miki Nadal, doble expulsión

La dificultad no hace más que crecer en MasterChef Celebrity, tanto que este lunes han sido dos los expulsados del programa. Miki Nadal y Terelu Campos, que no han conseguido superar la prueba de eliminación, un plato de mar y montaña que no ha convencido a los miembros del jurado. Sin embargo, han sido los concursantes los que se han quedado ojipláticos al descubrir que esa noche eran dos los que debían abandonar los fogones.

«No queríamos separar esta pareja», ha bromeado Pepe Rodríguez, recordando el beso que se dieron en el programa anterior. «Si estaba separada ya, Pepe, hijo», ha esperado la presentadora, «pero en la misma puerta», ha añadido el humorista, de acuerdo en que lo suyo no es ni será, añadiendo un toque de humor a un final amargo.

«Yo pensaba que lo había pasado ya todo lo mal que lo tenía que pasar en al televisión, pero debe ser que me había equivocado», ha explicado Terelu en la entrevista, reconociendo que sin embargo ha recuperado la ilusión por la televisión. «He recuperado ese vértigo al entrar en un plató que había perdido. Me he visto treinta y tantos años atrás y eso es como permitirte volver a empezar. Y volver a empezar en la vida es tener oportunidades», ha reflexionado. De todo lo que ha vivido, no ha dudado en asegurar que se queda «con la convivencia» pues en esas seis semanas ha podido convivir con sus compañeros, «he viajado, compartido… Me quedo con que algo bueno va a venir», ha sentenciado.

Una seguridad que también ha demostrado cuando ha dicho el nombre de los que para ellos son los ganadores de esta sexta edición de MasterChef Celebrity, Belén y David Bustamante. «Pero si de repente decidierais tener un duelo a tres… Me gustaría que estuviera Carmina», ha dicho, provocando que la actriz se emocionara hasta el punto de no controlar las lágrimas.

«Carmina representa lo que es el esfuerzo, a las mujeres de toda la vida, de siempre. Y creo que esas mujeres merecen un homenaje todos los días de la vida», ha sentenciado, ganándose el aplauso de sus compañeros y un beso de la madre de Paco León.

«He sentido ese vértigo al entrar en un plató que había perdido y me ha recordado a mis inicios en los estudios de Prado Del Rey» @terelu_campos https://t.co/5KB3O2GWnE #MCCelebrity pic.twitter.com/tGeLs2cIpF — MasterChef (@MasterChef_es) October 18, 2021

«MasterChef ha sido una experiencia completamente diferente en mi vida. Lo más importante es que me llevo muchas cosas buenas y a muchas personas estupendas», se ha despedido Terelu Campos, que después le ha cedido el protagonismo a Miki Nadal. «Lo mejor ha sido que no he tenido guion, he sido yo. Me he metido con todos y ninguno se ha molestado, soy pensaba que si alguno me lo diría a mi le arrancaría la cabeza. Además del sueldo, que no está nada mal, de MasterChef, me llevo que lo he pasado muy bien. He disfrutado mucho». «Me encantaría que ganase Verónica Forqué. Te lo juro, me gustaría verlo», ha dicho entre risas. «Y a Juanma, que le he cogido cariño», ha terminado.

Una despedida muy triste que podría ser más bien breve, pues en la previa de la próxima semana MasterChef Celebrity ha mostrado que tendrá lugar la repesca de un de los expulsados. ¿Quién será el concursante que volverá a ponerse el delantal?