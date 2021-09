El acercamiento de Alejandra Rubio con Edmundo Arrocet en el plató de Secret Story ha levantado ampollas en el clan Campos. Las aguas ya bajaban revueltas tras la incorporación de Carmen Borrego a Sálvame, pero es cierto que ver la buena sintonía que seguían teniendo la nieta y el exnovio de María Teresa Campos no fue plato de buen gusto para algunos integrantes de la familia. ¿Qué piensa la joven protagonista de todo esto?

Alejandra se ha acostumbrado a vivir en el ojo del huracán. No hay día que su nombre, el de su madre, el de su abuela o su tía no esté presente en los medios de comunicación por algún motivo. Pero la hija de Terelu Campos cuenta con una personalidad arrolladora pese a tan solo tener 21 años.

Captada por las cámaras a la salida de su centro de uñas de confianza, Alejandra Rubio da una muestra de su carácter. Cuestionada por cómo podría haber afectado a su abuela su reencuentro con el humorista chileno, su nieta se muestra parca en palabras, pero con tan solo decir que «hice lo que sentía», deja claro que no se arrepiente de las lágrimas de emoción por parte de ambos.

Alejandra Rubio y Bigote se emocionan al saludarse en el plató #SecretNoche3 pic.twitter.com/ywFiW3DdoN — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) September 26, 2021

Fue el pasado domingo cuando Edmundo Arrocet y Alejandra Rubio volvieron a verse las caras con Jordi González como mediador entre ambos. Había pasado mucho tiempo de la última vez: «Hace más de dos años que no nos vemos, desde que él y mi abuela lo dejaron», comentó la joven, que no dudó en aplaudir la entrada de Arrocet en plató.

En cuanto el humorista vio a la joven empezó a recorrerle una emoción de pies a cabeza: «¡Alejandrita!», exclamó. El presentador vio que las lágrimas empezaban a asomar por sus ojos: «Que nadie se avergüence de emocionarse», animaba. Edmundo Arrocet explicó que: «No me esperaba ver aquí a Alejandra, yo la quiero mucho, no como una nieta pero sí como más que una amiga, es especial para mí», decía con orgullo, antes de confesar que «es igual que su abuela. Me ha hablado tanto de ella… y yo la quiero mucho».

La nieta de María Teresa Campos cogía estas palabras con mucho cariño pero se mostraba algo más fría en su reacción, quizá consciente de que podría hacer daño a su abuela: «Me he querido mantener al margen de esta historia. Hay cosas que me duelen, porque no las entiendo, igual, pero no tengo nada en contra de ti. A partir de ahora intentaré ser lo más objetiva que pueda».

En lo que a su situación personal se refiere, Alejandra Rubio está centrada en su labor como colaboradora de Mediaset, tarea que ocupa casi todo su tiempo semanal. Además, su felicidad tiene nombre y apellidos: Carlos Agüera, el hombre que ocupa su corazón actualmente tras su ruptura con Álvaro Lobo.