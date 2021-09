Edmundo Arrocet y Alejandra Rubio han protagonizado uno de los momentos más esperados de Secret Story al reencontrarse en el plató del concurso. Encima de la mesa estaba el poso que habían dejado las contundentes palabras del exnovio de María Teresa Campos en las que daba una versión contraria a la de la periodista de su ruptura sentimental. Sorprendentemente, el cara a cara acabó siendo un tierno momento marcado por la emoción.

La hija de Terelu explicaba a Jordi González que : «Hace más de dos años que no nos vemos, desde que él y mi abuela lo dejaron». Poco después, Bigote entró en el plató entre aplausos. Alejandra, sentada en su silla habitual de colaboradora, era una más chocando con fuerza sus manos.

A escasos segundos de intervenir, el humorista se giró hacia su derecha y reparó en la presencia de la joven, exhalando un enérgico «¡Alejandrita!», que arrancó su sonrisa. Tal fue la alegría de verse que él se dirigió hasta el banco de tertulianos para darle un beso en la mano, en uno de sus clásicos gestos.

Alejandra Rubio y Bigote se emocionan al saludarse en el plató #SecretNoche3 pic.twitter.com/ywFiW3DdoN — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) September 26, 2021



Ese gesto cariñoso precedió a un abrazo que anticipaba que la noche iba a ser emotiva. «Te estás emocionando», le avisaba el presentador, a la par que la nieta de María Teresa Campos hacía lo propio. «Que nadie se avergüence de emocionarse», comentaba González. Los sentimientos fueron aflorando y el abrazo entre ambos dio paso a que rompieran a llorar.

Edmundo Arrocet explicó que «no me esperaba ver aquí a Alejandra, yo la quiero mucho, no como una nieta pero sí como más que una amiga, es especial para mí», decía con orgullo, antes de confesar que «es igual que su abuela. Me ha hablado tanto de ella… y yo la quiero mucho».

Alejandra Rubio, un tanto más comedida en su emoción que el chileno, agradecía sus palabras con su kilométrica sonrisa y confesaba que «me he querido mantener al margen de esta historia. Hay cosas que me duelen, porque no las entiendo, igual». Sí que prometió «intentar ser lo más objetiva que pueda».

La colaboradora de Mediaset tenía cierta pena porque «al final, han estado muchos años y me duele que la cosa esté así», algo que Jordi González condenó: «Viendo el cariño que os tenéis y que no podéis disimular, me parece tremendo que hayáis llegado a esta situación en la que no podéis hablar».

El reencuentro entre Alejandra Rubio y Edmundo Arrocet fue lo más destacado de la noche en ‘Secret Story’. La hija de Terelu Campos sustituyó a su madre en plató, haciendo toda una escapada para evitar encontrarse con el exnovio de su madre, algo que su propia hija desveló: «Creo que no se quería enfrentar a esta situación». ¿Qué le habrá parecido a María Teresa Campos este bonito momento entre su expareja y su queridísima nieta»