Carmen Borrego revela el dinero que tiene en su cuenta bancaria

Carmen Borrego se ha convertido en la protagonista indiscutible de la última entrega de ‘Viernes Deluxe’. La hermana de Terelu Campos ha concedido una entrevista a Jorge Javier Vázquez donde se ha sincerado sobre cómo se encuentra en estos momentos. De hecho, no ha tenido pelos en la lengua a la hora de hablar de sus finanzas. “Tengo menos de 10.000 euros en el banco. Yo vivo al día”, ha comenzado diciendo haciendo gala de su naturalidad. Sin embargo, no ha querido entrar en detalles sobre sus asuntos económicos, pero sí ha dejado claro que no atraviesa una mala situación porque puede cubrir sus gastos. “Tengo para vivir, para comer, para pagar mi casa”, ha dicho Carmen. También, ha indicado que por el momento sigue viviendo de alquiler y que no ha invertido en otro tipo de propiedades.

Por otro lado, Carmen Borrego ha aprovechado esta visita para dejar claro que no va a regresar a ‘Sálvame’ como ‘Defensora de la audiencia’. Un rumor que no paraba de crecer. “No volveré a ‘Sálvame’. No estoy preparada”, ha desvelado tajante para después añadir que “es cierto que se habló de dinero y de condiciones para este puesto”. Con estas palabras, la tía de Alejandra Rubio ha dejado caer que, por el momento, seguirá formando parte de ‘Viva la Vida’, formato presentado por Emma García y que se emite cada fin de semana en Telecinco a las 16:00 horas.

Durante su última etapa profesional, la tertuliana ha explicado que ha sido algo complicada y que ha necesitado ayuda psicológica. “No me siento una mierda como me he sentido otras veces”, ha expresado en relación a este tema. No obstante, sí ha reflejado que ha estado “jorobada” y que se quedó “sin autoestima” cuando se vio atacada por los que fueran sus compañeros de ‘Sálvame’.

“He ido a un especialista. Me parece que es fundamental. Hay veces que todo es un mundo y hay que pedir ayuda. El especialista flipó conmigo”, ha contado en el formato. A día de hoy, Carmen ve la vida de otra manera, y ha confesado que lo que antes le parecía un auténtico drama a día de hoy no cree que todo sea así. “Sí, he llorado. He llorado muchas veces, pero no me reconozco en esa Carmen. Me ha pasado factura trabajar al lado de mi familia. Muchas veces yo he podido meter la pata”, ha explicado muy transparente.

Es necesario recordar que, Borrego trabaja codo con codo con su sobrina y su hermana, lo que le ha traído más de un quebradero de cabeza debido a los malentendidos que han tenido. Después de vivir numerosos enfrentamientos con estos miembros de la familia, la colaboradora de televisión, ha determinado que cada vez que tenga un problema lo iba a hablar personalmente y en la intimidad, para así dejar de generar cualquier tipo de polémica.