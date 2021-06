Ha pasado más de una semana desde que Jorge Javier Vázquez pudo despedirse de Mila Ximénez. “Me despedí de Mila el martes pasado y jamás le podré agradecer más a Alba que pudiera despedirme de ella, porque despedirme de ella ha sido importantísimo. No era consciente de lo mal que estaba. Fue una despedida tan poco alejada de lo triste, de lo oscuro, de lo tenebroso y tan llena de luz que quiero compartirlo con vosotros. Sé que mucha gente que la sigue… me impresionó su lucidez. Ella tenía mucho de atormentada y me dejó tan tranquilo y sosegado verla como estaba que ha resultado sanador. Poder despedirme de ella es algo que jamás podré olvidar. Al principio no quería venir a televisión y presentar el programa, pero ahora quiero hablar de ella”, expresó lacrimógeno y con emoción. Este viernes en el ‘Deluxe’, el presentador ha reflexionado tras tener que despedirse de su “compañera de vida”.

Jorge Javier ha confesado que la muerte de Mila Ximénez ha provocado una unión entre los colaboradores de ‘Sálvame’, la segunda familia de la periodista. “Después de una época en la que hemos estado divididos por Rocío Carrasco, y en el programa ha habido muchas disputas, siempre aparece algo que, lamentablemente ha sido por una pérdida, se ha producido una unión entre todos”, ha explicado. “Lo que parecía imposible ha vuelto a unirse algo que estaba resquebrajado”, ha añadido el escritor.

El resto de los compañeros no han dudado en afirmar las palabras de Jorge, que también ha asegurado que pese a llevar más de diez años en activo con el conocido formato, siempre hay algo que les «une». Después el hilo conductor de ‘Supervivientes’, ha asegurado que siempre ha tenido una muy buena y especial relación con Mila, a quien tanto de menos echa desde su marcha el pasado 23 de junio.

Sin embargo, no ha sido su única puntualización tras la muerte de la tertuliana. Jorge Javier Vázquez se abrió en canal en ‘Sálvame’ y relató que Mila Ximénez le ha devuelto de nuevo “las ganas de vivir”. De hecho, el comunicador llegó a confesar que estuvo a punto de dejar sus proyectos profesionales por “una larga temporada”. “Yo había perdido ya la curiosidad por absolutamente todo. Yo lo achacaba a la pandemia. Por eso cuando pude verla, Mila me ha reconciliado con la vida. Y me han vuelto a dar ganas de vivir. En ese momento tan duro, que ella se va… Lo que ella me ha hecho es como empujarme y decirme: no, hay que seguir. Y lo que antes era un caos, desesperación y negrura ahora es luminosidad. Ahora tengo ganas de vivir, me han dado ganas de vivir, que es algo que hace tiempo que no tenía. No puedo decirlo de otra manera. No estoy mintiendo ni es una milonga. Me ha dado mucho brío y me ha dado un empujón tremendo”, dijo muy emocionado.