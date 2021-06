Jorge Javier Vázquez recupera las “ganas de vivir” gracias a Mila Ximénez

‘Eterna Mila’. Así se llama el especial homenaje que se ha realizado a Mila Ximénez en ‘Sálvame’. A las 16:00 de la tarde, Jorge Javier Vázuez y los colaboradores del formato han escuchado en pie ‘Si te marchas’ interpretado por Merche. Un tema con mucho significado para la periodista, ya que, en una ocasión, tuvo la oportunidad de cantarla junto a la artista. La comunicadora falleció este miércoles tras luchar un año contra el cáncer de pulmón con metástasis que padecía. Durante los primeros minutos de emisión de este programa, el presentador se ha sincerado sobre cómo le ha afectado la pérdida de su amiga y compañera.

“Creo que llevo haciéndome a la idea de la partida de Mila desde hace meses”, ha comenzado diciendo. “Cuando me despedí de ella me di cuenta de lo mal que había estado. Para mí ha sido una fortuna despedirme de ella”, ha añadido con los ojos vidriosos el autor de ‘La vida iba en serio’. Instantes después, Jorge Javier ha revelado que ha estado a punto de dejar la televisión “por una larga temporada”. “Muchas veces cuando estas en esta profesión quieres dejarlo y esta es la vez que más cerca he estado de hacerlo”, ha confesado.

El presentador ha asegurado que gracias a la colaboradora ha continuado trabajando. “Me ha faltado muy poco. Pensé en desaparecer este julio porque no veía ningún tipo de salida. Me veía incapaz de continuar, había perdido la ilusión. No tenía ganas de nada. Todo lo achacaba a la pandemia…”, ha añadido. Sin embargo, el catalán ha relatado que cuando pudo despedirse de Mila Ximénez todo cambió. “Ella me ha reconciliado con la vida. Lo que antes era un caos y desesperación ahora es luminosidad. Tengo ganas de vivir. Hacía mucho tiempo que no tenía esa energía. No sé que pasó cuando la vi, pero me ha dado mucha paz”, ha confesado con un hilo de voz.

Kiko Matamoros reaparece tras su intervención

Kiko Matamoros ha entrado en directo en el formato entre lágrimas y muy afectado tras el fallecimiento de Mila Ximénez. El mítico colaborador ha confesado que está siendo «muy duro», pero que va a recordar siempre «los buenos momentos». “Lo siento. Creo que desde ayer nos vino un baño de nostalgia a todos. La verdad es que intento contenerme y acordarme de todo lo positivo que tenía Mila, de su figura, de su cariño y de lo que nos hemos querido, aunque a veces nos hemos querido matar. Quiero agradecerle el trato que ha tenido siempre con mis hijos y con la gente que yo quería”, ha contado. «Ayer hablé con algunos compañeros. Belén me llamó rota. Hablé con Kiko Hernández y decidimos mandarla una corona en la que pone ‘El eje del mal no te olivda. Siempre juntos», ha contado con nostalgia Kiko.