Fue a principios de junio cuando Kiko Matamoros anunció a bombo y platillo en ‘Sálvame’ que volvía a pasar por quirófano. Nada importante, solo un retoque estético más que añadir a la larga lista de operaciones a las que se ha sometido para cambiar su imagen. En el mismo momento que explicaba que ya tenía fecha, el 22 de junio, el colaborador contó los pormenores de esta intervención.

Se trata de una cirugía para dar más definición a la zona simulando los abdominales. Una liposucción donde se extrae la grasa “y te ponen una especie de tubos externos. Te dan la forma de tu abdominal y la piel queda pegada y puesta en su sitio”. “Ya os enseñaré cuando me haga la marcación cómo ha quedado la historia”, afirmaba entonces.

Y el día ha llegado. Acompañado de su pareja, la modelo jienense Marta López Álamo, Kiko ha llegado a su clínica de confianza donde ya estaba todo preparado para realizarle “una marcación abdominal”. Tranquilo, sonriente a pesar de lucir mascarilla y de la mano de su chica, el colaborador no ha querido pronunciarse sobre el distanciamiento que aún mantiene con su hija Anita. Tampoco ha querido responder a si habrá boda con su pareja. Los dos están felices y, de momento, no tienen previsto cambiar de estado civil al menos a corto plazo.

Aunque el padre de Laura Matamoros cuida al máximo su imagen, lo cierto es que ha recurrido al bisturí en más de diez ocasiones. “Yo lo que estoy viendo es la pasta que me he gastado. Me estoy poniendo malo y me va a subir la tensión otra vez”, reconocía ante sus compañeros bromeando. Pero dejaba claro que “ha merecido la pena. Estoy contento de cómo estoy. Me machaco mucho en el gimnasio y cuido la alimentación. Pero es una ayuda. Hay pocos de 64 años que puedan decir que están como yo”, aseguraba con cierto orgullo.

Sus operaciones

Fue el programa ‘Viva la vida’, en el que colabora los fines de semana, el que, tras conocer esta nueva operación de Matamoros, desgranó las diferentes intervenciones a las que se ha sometido, incluyendo el coste de cada una. Un montante que sumaría la friolera de más de 40.000 euros. El espacio presentado por Emma García contó con el análisis del doctor José Manuel Villar, cirujano plástico que, a partir de dos imágenes del tertuliano -una con 42 años y otra en la actualidad-, explicó los cambios.

Según él, Matamoros se ha sometido a un trasplante de cejas “sacando pelo de la nuca”, con un coste aproximado de 2.400 euros. También se ha realizado una otoplastia con el que “se ‘pegó’ un poco las orejas” y que tiene un coste de 3.000 euros. Una intervención “muy dolorosa”, según el propio colaborador y en la que también se las “recortó”.

La nariz también ha sido una de las partes de su cuerpo que ha cambiado. Una rinoplastia y rinomodelación a partir de la aplicación de ácido hialurónico, que cuesta en torno a 7.450 euros. También se ha realizado una marcación mandibular que cuesta 1.250 euros, se ha retocado los pómulos y se ha inyectado bótox.

Igualmente tiene hecho un lifting facial por 8.500 euros, una intervención en la que “se hacen pequeñas incisiones detrás de las orejas y se estira”. Por último, y antes de la marcación abdominal, Kiko Matamoros también se ha gastado 6.000 euros en una liposucción. Habrá que esperar a que el colaborador se recupere para presumir de ‘six pack’.