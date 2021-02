Marta López sabe por activa y por pasiva lo que es lidiar con las críticas día a tras días. Desde que saliese a la luz su romance con Kiko Matamoros no hay un solo día en el que no reciba un comentario ofensivo en sus redes sociales. Primero fue la gran diferencia de edad entre ambos lo que desataron a las voces más detractoras. Después llegaron los reproches por sus viajes y su estilo de vida en general. Ahora, la novia del colaborador de ‘Sálvame’ se ha hartado y pide respeto. No es ninguna novedad que Marta se harte de las críticas pero sí que lo es que dirija su queja hacia un grupo concreto: las mujeres.

La joven ha colgado varias stories en su cuenta de Instagram en las que se queja de manera agria del trato que recibe por parte de algunas mujeres:

«Me gustaría que las mujeres dejásemos de juzgarnos y machacarnos entre nosotras. Me encantaría que el hecho de ser más o menos guapa no fuese ligado al coeficiente intelectual, ni a la ambición ni a la necesidad de saber o conocer, ni las meta que se puedan tener». «Me gustaría que no se juzgase lo que hacemos, lo que nos ponemos y lo que decimos, que no nos tirásemos por el suelo si hacemos más o menos ejercicio o si nos hacemos fotos desnudas o con un jersey». Pero su explicación no se quedó ahí.

: «La realidad, y muy triste, es que 9 de cada 10 comentarios nocivos que recibo (y también de mis amigas) son de mujeres», comienza diciendo. A la novia de Kiko Matamoros le apena esta situación y que entre ellas no se apoyen: «Algo claramente se está haciendo mal con respecto a la educación en la sociedad. Probablemente hace 50 años era igual, no lo sé, pero ahora hay una herramienta de destrucción masiva si no se usa bien, que son las redes sociales». La influencer prosigue su discurso para denunciar los peligros de Instagram o Twitter: «Dan a personas frustradas la posibilidad de verter su odio de manera más o menos anónima, sin ningún tipo de escrúpulo o empatía».

El objetivo que persigue con esta denuncia es fomentar la unión y no la desunión entre mujeres: «Ojalá esto cambiase y ojalá hubiese más mujeres (que la hay y muchas) que se alegrasen por el bien ajeno, que te digan cosas bonitas si las piensas o que se alegren por ti. Yo, desde luego, solo tengo cerca a gente que me quiere y que me dice las cosas buenas y malas sin ningún odio ni frustración», ha concluido, aportando el hashtag #womensupportingwomen.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARTA LÓPEZ ÁLAMO (@martalopezalamo)

A principios de este mes de febrero, Marta López era noticia por una metedura de pata importante. La influencer se convirtió en viral al equivocarse con la fecha de aniversario de su relación con Kiko Matamoros. No solo eso sino que se confundió de mes y ¡hasta de día de la semana! La influencer se despistó y su error fue muy comentado en redes sociales: «Hablando con una amiga me acabo de dar cuenta que el mes que viene es febrero y no marzo. ¡Le he dado un mes antes los regalos de aniversario a mi novio!», decía en sus stories de Instagram. De hecho, su propio novio fue partícipe del vacile que se llevó López: «Le digo a Kiko el 24: ‘amor, hoy hace dos años que nos conocimos’. Y el pobre siguiéndome el rollo en plan ‘esta está loca’. Ya decía yo que me respondía raro…».