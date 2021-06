Antonio David Flores reaparece para despedir a Mila Ximénez

El equipo de ‘Sálvame’ al completo de ha despedido de Mila Ximénez, que ha fallecido este miércoles a los 69 años de edad a causa del cáncer que sufría desde hacía un año. Además de los rostros más conocidos del espacio de Telecinco, como Belén Esteban, Belén Rodríguez o María Patiño, también se ha acercado hasta el Tanatorio de la M-30 el que hasta hace unos meses era uno de los colaboradores del programa, Antonio David Flores. Esta ha sido la gran reaparición del malagueño, quien tras conocerse la emisión de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ se ha mantenido en un impuesto segundo plano.

Sin embargo, no ha dudado en volver a ponerse ante las cámaras para despedirse para siempre de Mila Ximénez, con quién coincidió en ‘Gran Hermano VIP’ y con quién se llevaba muy bien. De hecho, la sevillana fue una de sus grandes defensoras. Según los reporteros desplazados hasta el lugar, ha sido recibido con un aplauso. «¡Estamos contigo!», se escuchaba que le decían.

De hecho, ha sido tal la ovación que ha recibido que ha optado por entrar rápidamente en el tanatorio para dejar de ser el centro de atención. Pero antes, ha explicado que «para mí, Mila ha sido una persona muy importante».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ANTONIO DAVID FLORES (@antoniodavidflores)

Horas antes, Antonio David publicaba en sus redes sociales un bonito mensaje dedicado a Mila. «Así quiero recordarte. Riendo. 20 años desde que nos conocemos y aún no me hago a la idea de no volver a verte. Siempre tuve en ti un buen consejo, una mirada cómplice y una buena reflexión de cómo afrontar la vida. Siempre a mi lado, siempre conmigo. ¡Cómo te voy a echar en falta amiga! Guardaré en lo más profundo de mi corazón nuestra última conversación. Me da fuerza cada día. Buen viaje Mila».

Su hija, Rocío Flores, no ha acudido al tanatorio, pues como ha mostrado en sus redes sociales esta tarde ha regresado a Málaga. Sin embargo, la joven ha conocido el fallecimiento de Mila Ximénez cuando se encontraba en ‘El programa de Ana Rosa’ en pleno directo. Un momento muy emocionante en el que no ha podido contener las lágrimas. Poco después, hablaba para las cámaras de ‘Cuatro al Día’: «Alguna que otra vez, cuando estuvo en ‘Gran Hermano VIP’ con mi padre, coincidí con ella en plató. Los recuerdos que tengo de ella son buenos y, sobre todo, tuve mucha relación con su hermano, así que toda la fuerza del mundo», ha dicho.

Esta ha sido la primera reaparición pública de Antonio David Flores en dos meses, que no se dejaba ver desde el pasado mes de abril cuando acudió a los juzgados. En las redes sociales también hacía bastante tiempo que no se prodigaba, concretamente desde el 24 de abril, con motivo de su 46 cumpleaños, que celebró rodeado de sus tres hijos.