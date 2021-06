Mila Ximénez ha dejado un tremendo vacío en la vida de quienes llevaban más de 12 años trabajando en Telecinco, concretamente en todo el universo ‘Sálvame’. Solo ha pasado un año desde que fuera diagnosticada de cáncer de pulmón por lo que, a pesar de que los pronósticos ya hace meses que no eran buenos, su muerte ha sido un gran golpe para quienes durante tanto tiempo han sido más que compañeros.

La muerte de la sevillana ha sido anunciada en televisión en pleno directo por Joaquín Prat en ‘El programa de Ana Rosa’, lo que ha precipitado que la programación de la cadena se haya modificado para incluir ‘Sálvame’ en una parrilla en la que no estaba prevista debido a la Eurocopa. Una versión especial de hora y media en la que los colaboradores han rendido su particular homenaje a su amiga, en el que no han faltado anécdotas de todo tipo.

Nada más abrirse la capilla ardiente, ha sido el propio Joaquín quien ha llegado primero, incluso antes que la familia, ya que él tenía poco tiempo dado que empezaba su programa en directo en Cuatro. Tras él, ha llegado Alba Santana, la hija de la fallecida, que lo hacía desolada y acompañada de sus tíos, con quienes ha permanecido muy unida a los pies de la cama de su madre durante las últimas semanas.

Carmen Borrego y María Teresa Campos, Diego Matamoros, Antonio Rossi, Sonsoles Ónega y Miguel Ángel Nicolás han sido los primeros rostros conocidos en llegar al tanatorio, donde a las cinco de la tarde ha comenzado una misa oficiada por el Padre Ángel, un gran amigo de Mila Ximénez y su familia.

La emisión de ‘Sálvame’ ha retrasado la llegada de la mayoría de compañeros de Mila al tanatorio, aunque se prevé que durante toda la tarde vayan acercándose a dar su pésame a la familia.