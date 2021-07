Rocío Carrasco será este lunes la protagonista de ‘Sálvame’

Ha pasado casi una semana desde que Antonio David Flores reapareció tras conceder su primera entrevista después de que se apartara de los medios de comunicación como consecuencia del documental de su exmujer, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. Lo hizo en el canal del youtuber Juan José Menéndez, y fue ahí cuando mostró su agradecimiento para todos aquellos que sí han creído su testimonio. “Ahora estoy como tranquilo, sereno y con fuerza, pero he tenido días realmente muy complicados. He estado semanas sin salir de mi casa y encima teniendo que tener buena cara para que mis hijos vieran que no había ningún problema cuando por dentro estaba destruido. He sentido miedo y vergüenza al salir a la calle”, expresó entre lágrimas. Este viernes el ‘Deluxe’ ha anunciado un adelanto de lo que se podrá ver el lunes en ‘Sálvame’ y la gran protagonista es Rocío Carrasco.

Desde que finalizó su propia docu-serie, Rociíto se ha mantenido alejada de los medios de comunicación. Sin embargo, no han revelado de qué se trata, pues tan solo han emitido un adelanto en el que se la hija de ‘La más grande’ cumplirá uno de sus mayores deseos. De esta manera, ha quedado en el aire si Rocío llegará a asistir al plató del programa que ameniza las tardes en Telecinco, si reaparecerá a través de una videollamada o si por el contrario no contarán con su presencia.

Tampoco han adelantado si se trata de algo relacionado con un familiar, ya que tiene varios frentes abiertos, o de si se pudiese tratar de un nuevo reto profesional. Esta noticia sale a la luz tan solo unos días después de que su hija, Rocío Flores hiciese referencia a una de sus frases más virales: “No tiene coño”. Olga Moreno, que se encuentra en la recta final de ‘Supervivientes 2021’ recibió una carta en la que se podía leer: “No lo olvides. A ti te sobra lo que otras no han tenido nunca”. Como era de esperar, la nieta de Rocío Jurado tuvo que hacer frente a estas polémicas palabras en ‘El programa de Ana Rosa’.

“La frase que suelta mi madre en la docu-serie me parece vergonzosa”, comenzó diciendo. “Yo no soy responsable de nada de esto ni de que ‘Supervivientes’ haya decidido meter esa frase en el ‘reality’ cuando yo he sido la primera persona que me he quejado de que no me parece bien que se mezclen cosas de fuera con el programa”, añadió muy molesta la joven ‘influencer’. Muy tajante, Rocío (hija) dejó claro que tampoco es “responsable” de lo que su padre “escriba”. “Si hay personas que han aceptado que ese escrito se pueda emitir…”, relató haciendo referencia al programa de supervivencia.

Mientras, Rocío Carrasco y su marido, Fidel Albiac continúan con sus vidas. Será el próximo otoño cuando se emita la segunda parte de la serie de la hija de Pedro Carrasco: ‘En el nombre de Rocío’, donde relatará los motivos por los que se ha distanciado de algunos familiares, como por ejemplo, de José Ortega Cano.