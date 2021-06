Supervivientes | La noche más feliz de Olga Moreno y la más incómoda para Rocío Flores

Es imposible hablar de ‘Supervivientes’, al menos de ‘Tierra de Nadie’, sin hacer mención a Rocío Flores. El espacio presentado por Carlos Sobera es el único del reality al que acude la joven. Si bien su labor es la de opinar sobre el concurso en general, casi todas las citas a las que acude termina hablado de Olga Moreno, la mujer de su padre.

De hecho, esta ha sido una de las noches más emocionantes de la empresaria, que ha recibido la visita de su hermana pequeña, Rosa. Un emocionante encuentro que no se esperaba y que le ha infundido nuevas fuerzas. «Estoy en shock no me lo podía esperar, no puedo creer que esté aquí. Ella es una gran persona y también sería una gran superviviente», ha dicho tras darse un gran abrazo.

Unas bonitas palabras que no se han quedado sin respuesta: «Estamos todos súper orgullosos. No nos sorprende porque ya sabíamos que era toda una guerrera, pero es verdad que estamos asombrados de su fuerza mental». Desde plató, Rocío también ha sido testigo del reencuentro, con el que se ha mostrado encantada: «Estoy súper contenta por ella y también orgullosa de que Rosa haya dado este paso. A ella le hacía falta esta energía positiva», ha dicho.

Y mientras que Olga Moreno estaba muy feliz, la joven influencer ha terminado acaparado las miradas, especialmente las del presentador, por algo muy diferente.

Tras mostrar las imágenes de la mudanza de Tom, Gianmarco y Olga de Playa Destierro a Cayo Paloma, la hija de Rocío Carrasco ha reconocido que no entendía la necesidad de llevárselo todo a la otra playa si «la comida la pone la organización en cada sitio». Una afirmación que ha hecho saltar de manera inmediata a Sobera, pues daba a entender que los concursantes reciben comida por parte del equipo. «¿Que te pone la organización? La organización no pone comida», le ha respondido, dejando sin palabras por unos momentos a Flores. «Allí pasan hambre. Las raciones de comida no las da la organización porque ellos no son un supermercado», ha seguido el vasco, cortando a Rocío y explicando que hay cosas muy básicas, como el arroz, que son entregadas por la organización, pero en raciones ínfimas, como ha atestiguado Alexia Rivas.

Una relación tirante

Hace unas semanas, Rocío Flores y Carlos Sobera protagonizaban un momento de lo más tenso en pleno directo. La nieta de ‘La más grande’ terminaba perdiendo los papeles tras una intervención del Maestro Joao, llegando a pedir que se acabara el «acoso y derribo» que algunas personas estaban haciendo con Olga. «En este concurso lo que se espera de todos es opinión, a veces es una opinión agradable y otras no. A veces es acertada y otras no. Todo el mundo tiene que opinar», sentenciaba el vasco, que además le explicaba que «las opiniones de Joao no me han parecido que sean ofensivas, Rocío, si lo fueran yo sería el primero en intervenir y en llamarle la atención».

Viendo que la joven no se quedaba contenta con su respuesta, finalmente Carlos Sobera le pedía que se centrara en los protagonistas de ‘Tierra de Nadie’ y en lo que se emitía en ese espacio, «por favor, al programa del martes no traigas a coalición opiniones de personas que están en otras ediciones, en otros programas, aunque sean de la misma cadena, porque no tiene nada que ver con nosotros», le pidió.