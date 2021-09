La relación entre las hermanas Campos no pasa por su mejor momento, a pesar de que ambas intentan mantener cierta normalidad. Una situación que, como era de esperar, también ha afectado a la hija de Terelu, Alejandra Rubio, que ha protagonizado algunos desencuentros con su tía, Carmen Borrego.

La hija menor de María Teresa Campos tiene asumido que parte del enfrentamiento tiene que ver con su nuevo trabajo como colaboradora de Sálvame. Carmen no ha dudado en comentar en el espacio de Mediaset cómo se siente ante esta situación y prefiere zanjar cualquier disputa. La colaboradora ha declarado que esto le está pasando factura a nivel familiar y no quiere darle más cuerda: «mi marido y mis hijos no están contentos. Quiero terminar con esto», ha explicado.

Muy seria y con expresión triste, Carmen le ha confesado a Jorge Javier que no quiere seguir más con este asunto: «he llorado por Terelu y Alejandra y no quiero seguir haciéndolo». La hija menor de María Teresa Campos está en un momento profesional bueno y solo quiere estar tranquila a nivel personal: «quiero terminar esto por mi madre y mi hermana, no por Alejandra, que sigue hablando», ha asegurado.

«No voy a hablar más de Alejandra», ha explicado. Carmen ha dicho que si en algún momento puntualiza algo sobre su sobrina es porque es ella quien empieza: «Alejandra dice que llevamos cuatro años sin tener relación, y eso no es cierto, o al menos yo no lo he percibido. Las cosas en caliente es complicado hablarlas, pero dejarlas enfriar demasiado se vuelven también aún más complicadas», ha declarado Borrego, que también ha dicho que tiene «una hermana y una sobrina maravillosas».

Por su parte, la hija de Terelu declaraba que está dolida con las palabras de su tía en el espacio vespertino. La joven considera que Carmen la llamó ‘aprovechada’ y ‘desquiciada’, aunque Borrego ha querido matizar que sus palabras no se pueden sacar de contexto y que, en ningún caso tenía mala intención.

No obstante, parece que sus explicaciones no han sido suficiente. “No me esperaba las palabras de Carmen, no me las he tomado muy bien, se ha ido de las manos ya, me parece innecesario”, aseguraba Alejandra Rubio en Viva la vida. “Es que es mi tía, que se nos olvida, no sé ni qué decir, porque ya me produce rechazo”, aseguraba la joven, que se ha mostrado muy dura con Carmen: “le vendrá bien a ella, que tiene una edad y esto es lo único que va a hacer en su vida, yo no”, sentenciaba.

Por otra parte, Terelu también se ha pronunciado, lo que ha hecho que Carmen se sienta molesta: “estoy un poco cansada de que ella se lo come todo, yo también me como cosas, he tomado la decisión en mi vida de ser yo y no voy a hacer nunca nada más de lo que quieran hacer los demás”, ha dicho.