Marta Peñate, cuarta concursante confirmada de ‘Supervivientes 2022’

Supervivientes sigue aumentando su lista de participantes de cara a la próxima edición. Marta Peñate ha sido la última confirmada durante El Programa de Ana Rosa, creando así la máxima expectación sobre un programa que ya cuenta con cuatro participantes seguros, entre los que están la canaria, Ainhoa Cantalapiedra, Kiko Matamoros y Nacho Palau.

De esta manera, la exconcursante de Gran Hermano, La Isla de las Tentaciones y La Casa Fuerte pondrá rumbo a Honduras en breves para dar comienzo a su aventura televisiva más extrema. Sus seguidores ya pudieron imaginar que era ella una de las participantes cuando desde la cuenta oficial de Supervivientes se hicieron eco de una pista que no era otra que un plátano. Teniendo en cuenta la procedencia de esta fruta, muchos fueron los que enlazaron a Peñate con el concurso de Telecinco. Una suposición con la que acertaron de lleno, ya que este espacio será el próximo con el que Marta volverá a ponerse frente a las cámaras con la máxima ilusión: “¡Por fin puedo decir que soy concursante de Supervivientes 2022! ¡Qué alegría, qué alboroto! Tengo muchísimas ganas de ir para vivir esta experiencia y ver hasta dónde puedo llegar y hasta dónde pueden llegar mis compañeros en una convivencia conmigo y con mis 20 personalidades. Espero que disfrutemos, que nos lo pasemos bien y que sea una edición épica”, decía ella misma en su vídeo de presentación, visiblemente emocionada ante todas las vivencias positivas que tendrán lugar a partir de ahora.

Tercera confirmada: Ainhoa Cantalapiedra

Era durante el pasado domingo día 3 de abril cuando en Viva la vida se daba a conocer a quién correspondía la pista de un micrófono. Ainhoa Cantalapiedra también pondrá rumbo a Honduras con el objetivo de quedar en la misma posición que lo hizo durante la segunda edición de Operación Triunfo. Con mucha emoción e ilusión, la cantante entraba por videollamada en el programa de los fines de semana de Telecinco para desvelar cómo recibió la noticia: “Yo llegaba de México hace cuatro meses y me dijeron que había posibilidades y dije: vámonos. Y hace unas dos semanas me avisaron y estoy que no me lo creo. Chubasquero, calcetines, ¿taparrabos? Me pilláis haciendo una lista. Una lista un poco especial, porque es la lista de cosas para ir a un lugar, aventura total, un poquito lejos de aquí entre sol, bichillos y un poco de hambre”, confesaba.

Segundo confirmado: Kiko Matamoros

El mes de abril comenzaba cuando en Viernes Deluxe daban una noticia que ya era un secreto a voces. Kiko Matamoros se convertía en el segundo concursante de Supervivientes 2022, un reality de supervivencia que también supone todo un reto para el colaborador, que tendrá que ponerse a prueba con lo justo mientras deja en España algunos vicios como el tabaco. Además, al padre de Laura Matamoros no le queda otra que separarse temporalmente de su novia, Marta López, con quien protagonizó un romántico viaje a Maldivas justo antes de poner rumbo a los Cayos Cochinos.

Primer confirmado: Nacho Palau

El ex de Miguel Bosé era el encargado de abrir la lista de concursantes de Supervivientes 2022 al corresponder con la pista de una vasija de cerámica. Era durante la semifinal de Secret Story cuando Carlos Sobera se hacía eco de la participación de Nacho en el programa más extremo del país: “Hola a todos, soy Nacho Palau. Soy concursante de Supervivientes 2022 y tengo muchas ganas de ir al concurso. Os mando un beso fuerte a todos y nos vemos”, eran las primeras palabras del italiano nada más conocerse la noticia.