Sonsoles Ónega revela cómo está Ana Rosa Quintana

Sonsoles Ónega ha sido una de las galardonadas en la primera edición de los Premios Wow Wow Woman. Un merecido reconocimiento para la periodista, que en los últimos meses ha mantenido una actividad frenética, al frente de Ya es mediodía en la franja matinal y del espacio Ya son las ocho, que toma el relevo de lo que antes era Sálvame tomate, justo antes de los informativos.

La hija de Fernando Ónega ha reconocido estar muy contenta por este galardón: “la verdad es que me ha hecho mucha ilusión. Es un premio que reconoce lo que hago, pero que quiero dedicárselo a todas las chicas de mis dos programas, que son mujeres jovencísimas, que vienen apretando muy fuerte por detrás, con toda la pasión, las ganas, que es lo que necesitamos en el día a día de esta profesión nuestra, tan esclava”, ha comentado.

Con dos programas en antena, la conciliación es algo complicada, aunque la periodista está muy feliz con su trabajo: “bueno, concilias más bien poco, y apelas a la comprensión de tus niños, que entiendan que una madre feliz es garantía de que vas a educar en felicidad también. Es complicado, pero es lo que toca y la verdad es que los dos programas son un reto diario apasionante al que no renunciaría por nada del mundo”, ha querido recalcar.

Varios meses después de la marcha de Ana Rosa Quintana para someterse a un tratamiento para el cáncer de mama, Sonsoles ha reconocido que se la echa mucho de menos: “la verdad es que está divinamente, tiene una fortaleza extraordinaria. Cuando Joaquín despide su programa todos los días mandándole un beso yo me sumo en silencio porque estamos deseando que vuelva. Tenemos todos una sensación de orfandad de la que no nos despojamos, que nos invadió el día que se fue, y esperándola estamos con los brazos abiertos porque se nota mucho su ausencia”, ha dicho.

Aunque Ana Rosa no participa en las emisiones, sí que se mantiene pendiente de todo lo que va sucediendo: “Ana Rosa está en todo, ve todos los programas y está permanentemente alerta, así que no se está perdiendo nada de lo que está pasando”, ha sentenciado Sonsoles.

Para la comunicadora, es todo un reto su actual desarrollo profesional, aunque no lo cambiaría por nada: “somos teloneros de los Informativos Telecinco a las 15:00 y a las 21:00 y eso deposita sobre los equipos una responsabilidad tremenda y cada día intentando estar a la altura y arañando datos de todas partes, porque es verdad que navegamos entre tiburones en todas las cadenas, pero bueno, con todas las ganas”, ha asegurado.

Pocos días después de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Sonsoles ha reconocido que a lo largo de su carrera nunca ha experimentado discriminación: “la verdad es que no, y siempre lo digo, he tenido la suerte de trabajar en empresas que han sido muy sensibles a la necesidad de conciliar ambas cosas o, al menos, a que no renunciáramos las mujeres a nada, ni a nuestra carrera profesional ni a nuestra vida personal, en mi caso, formar una familia. Ahora, yo creo que cada día tenemos que seguir reivindicando que las reglas del juego no nos penalicen, que las mujeres no lleguemos agotadas a la misma meta que llegan los hombres, que no tengamos que atravesar barreras que solamente vemos nosotras por esas reglas del juego de la sociedad, que nos sigue mirando a veces un poco mal cuando queremos hacerlo todo, y todo bien”, ha comentado.