De casualidad y sin esperarlo. Adara Molinero y Marta Peñate, han sido las protagonistas de una pelea en mitad de la calle. Las influencers han vivido un momento de lo más acalorado que ha llegado a las manos. Las noticias corren como la pólvora y al poco tiempo de producirse la pelea, la ganadora de ‘Gran Hermano VIP 7’ se ha convertido en Trending Tropic. Mientras la pareja de Rodri Fuertes guarda silencio sobre estos acontecimientos, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha querido dar su versión de los hechos a través de su perfil de Instagram en una serie de vídeos en los que cuenta la historia con todo lujo de detalles.

En los stories de la citada red social se puede ver cómo Marta Peñate no se puede creer lo que ha vivido hace tan solo unas horas. De manera fortuita, la jóvenes se encontraron en una de las calles más trásitadas de la capital y Adara no dudó en acercarse chillando a Peñate, que no dejó de decir en todo momento: «Adara, relájate. Vamos a hablar». Palabras que aún ponían más nerviosa la expareja de Hugo Sierra -exconsursante de ‘Supervivientes 2020’-.

Marta Peñate, comenzó relatando que en un primer momento «no llegaron a las manos», pero más tarde confesaba que Adara la empujó, y que hasta que ella no sacó el teléfono móvil para grabarlo, no se llegó a calmar. Palabras que Inma Campano -su compañera en ‘La isla de las tentaciones’-, corrobora. Tampoco faltaron los insultos e incluso la expareja de Lester le llegó a decir a Adara que se tranquilizara porque la gente que había alrededor podría llegar a grabar también todo lo que estaba sucediendo.

Amor Romeira ha realizado una llamada al programa ‘Socialité’ para contar lo ocurrido y comienza diciendo que: «Marta y Adara se enfrentan cara a cara en plena calle de Madrid». «Adara en el momento en el que vio a Marta fue a por ella a decirle de todo», continúa explicando Romeira que asegura que la hija de Elena Rodríguez le llegó a decir a Marta: «Te voy a arrastrar. Voy a ir a por ti». «El amigo de Adara le decía ‘Tranquilízate por favor que ella está yendo de buenas’», sentencia Amor mientras quiso añadir que la influencer no dejaba de repetir que: «¡Qué no me tranquilizo! ¡Qué me ha hecho mucho daño!». La guerra entre ambas viene de lejos. Resulta que cuando se encontraban concursando en los realities no hablaban muy bien la una de la otra, pues las críticas han sido constantes y los ataques no cesaron.

El encontronazo ocurrió delante de varias personas, tal y como asegura Amor Romeira y la mismísima Marta Peñate que tras lo sucedido se siguió quedando en shock. Por su parte, Adara que siempre suele explicar cómo se siente a través de las redes sociales ha preferido, esta vez, guardar el más absoluto silencio.

Por otro lado, no es el único rifirrafe al que se ha tenido que enfrentrar en los últimos días Marta Peñate, pues es necesario recordar que ha terminado su relación con Maika, otra de las concursantes de ‘La isla de las tentaciones’ con quien siempre ha tenido una excelente relación. El origen de este conflicto se debe a que ahora es Peñate, la nueva pareja de Tony Spina, el ex de la que hasta hace poco era su amiga. Una inesperada relación que acaba de confirmarse.