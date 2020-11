Adara Molinero ha sufrido un nuevo revés. La ganadora de ‘Gran Hermano VIP’ que está viviendo uno de los momentos más especiales en su vida sentimental debido a su reciente noviazgo con Rodrigo Fuertes -con quien ha pasado unas vacaciones atípicas, pero inolvidables- ha tenido que llegar llegar hasta los tribunales debido a su primera operación de pecho. La intervención quirúrgica no fue todo lo bien que la expareja de Gianmarco hubiera deseado. Tras pasar varios meses con fuertes dolores como consecuencia del aumento de pecho que se realizó tuvo que operarse por segunda vez.

«Me hicieron una carnicería», dijo Adara Molinero en su día. Por suerte, la joven ya está recuperada y contenta con el resultado de esta nueva intervención, pero no ha querido dejar pasar por alto el sufrimiento que ha tenido que vivir en este tiempo atrás porque tuvo «muchos problemas», ha confesado a Europa Press mientras paseaba por Gran Vía. Ahora está a la espera de la resolución y ver el veredicto final donde la clínica donde se realizó la primera operación tendrá que asumir las consecuencias en el caso de que haya cometido una presunta negligencia médica con la influencer.



La hija de Elena Rodríguez nunca ha tenido reparos en decir los retoques estéticos que se ha ido realizando, como el microblading en las cejas, entre otros. En su perfil de Instagram, plataforma que se ha convertido en su verdadero ‘confesionario’ anunció sin pelos en la lengua: «Mi anterior operación está en manos de mis abogados». De la misma manera también explicó tras su segunda operación que: «Me operé el pecho. Tengo que deciros que le pedí al cirujano que me pusiera poco porque a mí me gusta el pecho muy pequeño. Las tallas 85 B o C, muy finas a mi modo de ver».

Además, ha contado el gran cambio que notó tan solo unas horas después de la esperada intervención.»Antes no tenía sensibilidad en el pecho, entre otros problemas. No he podido tener un mejor médico. Él lo ha solucionado todo», confesó feliz.

Una prueba más de la sinceridad de Adara. También durante su aparición por la capital fue preguntada sobre si está siguiendo el programa de ‘Sola Solo’ de Mediaset, donde participa Gianmarco Onestini. Sin embargo, el hermetismo se apoderó de ella y optó por no contestar y poner gesto de incredulidad que se pudo ver pese a llevar la reglamentaria mascarilla. Por el momento, Adara Molinero vive feliz y muy enamorada su romance con Rodri Fuertes.