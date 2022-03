Juan Muñoz da un paso al frente y aclara su situación económica

El nombre de Juan Muñoz fue no de los más sonados en los años 90 gracias a su participación en el exitoso programa de Cruz y Raya, donde trabajó codo con codo junto a José Mota. Tras años en antena, el espacio de sketchs terminó en 2007 lo que supuso una separación profesional de ambos humoristas que optaron por continuar por caminos separados. Ahora, Muñoz ha tenido que hacer frente a una serie de comentarios por parte de un examigo suyo, Luis Alvero, que dirige un programa en Youtube que le acusa de estar arruinado y tener a sus espaldas una serie de deudas, además de indicar que abusa del alcohol y que lleva una mala vida.

El cómico ha dado un golpe en la mesa y ha concedido una entrevista en la que se ha sincerado sobre todo este asunto que le ha colocado en primera plana mediática tras estar un tiempo alejado de los medios de comunicación. “Me llamó para hacerme una entrevista en un canal de radio por Internet, un sitio donde trabajaba mi actual pareja sentimental es un hombre muy conflictivo al que tuve que echar de mi casa un día que me visitó”, cuenta sobre su relación con el youtuber en exclusiva a Pronto.

Además, aclara que “no le debe ni un duro. Es mentira”. El humorista deja claro que tampoco consume alcohol y que eso que se está comentando de su persona es “otra mentira para hacerme daño”. «Ese hombre es un estafador, un chantajista profesional y un mentiroso. Ni estoy arruinado, ni tengo adicciones, ni abuso del alcohol, ni consumo drogas, y mi relación con mi hijo es buena. ¡Pero si ya ni fumo! Vivo tranquilo y sigo trabajando. Ahora me han ofrecido un proyecto del que te hablaré en cuanto la cosa sea firme», añade molesto. Juan asumen que, «en los años 90 hice demasiado el «borrico», pero aquella etapa tan mala pasó a la historia. Corregí mis errores y me he convertido en una persona sana y tranquila».

Cuando es preguntado sobre una posible demanda a Luisa Alvero, Juan Muñoz contesta que “lo estoy pensando. No se puede consentir que una persona intente destruirte y pisarte el cuello. Es una vergüenza. Porque también dijo que soy un maltratador, un acosador y un violador. ¡Qué barbaridad!”.

José Mota y Juan Muñoz firmaron la paz hace un año

Tras el fin del espacio de Cruz y Raya José Mota y Juan Muñoz dieron por finalizada su amistad. Una amistade que parecía estar a prueba de bombas, pero que resultó ser fallida y ambos humoristas se distanciaron. Fue en la revista Semana donde Muñoz cargó contra Mota, diciendo entre otras cosas que era “mala persona”, que tiene “el corazón en el banco” o que “tonto de mi, pensaba que era mi amigo”.

No sabes lo feliz que me acabas de hacer con tus palabras. ¡Fuerte abrazo para ti también!… .. Por los años compartidos y los que nos quedan , que espero que sean muchos. Los mejores deseos para ti y tu familia. https://t.co/2M1xRHEgNQ — JUAN MUÑOZ COMICO (@CruzyrayaJuan) January 9, 2021

Se arrepintió y no dudó en pedir perdón a través de las redes sociales. “Llevo días muy enfadado conmigo mismo por la actitud tan cruel que tuve con Mota y las declaraciones que hice sobre su persona. Por ello le pido disculpas públicamente a José, su familia y amigos personales por haber dicho cosas tan crueles. ¡Lo siento de corazón!», expresó. Palabras que surgieron su efecto porque José Mota no dudó en responder al que había sido su amigo y compañero de set durante tantos años. «Muchas gracias @CruzyrayaJuan por tus disculpas. Te aseguro que todos los años que hemos compartido juntos están muy por encima de todo esto. ¡¡¡Un gran abrazoooo!!!”, dijo por su parte Mota.