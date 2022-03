El drama económico y personal que Juan Muñoz de ‘Cruz y Raya’ está atravesando

Echando la vista a la década de los 90, es inevitable recordar a Cruz y Raya. El dúo formado por José Mota y Juan Muñoz se consolidó en el panorama televisivo nacional gracias a su humor, basado principalmente en la creación de parodias de algunas de las situaciones más destacadas de la actualidad de aquel momento. No obstante, todo lo que empieza tiene su final y en el caso de este divertido tándem no fue diferente.

Tras haber compartido un sinfín de momentos juntos, Juan y José decidieron tomar caminos separados, destacando especialmente el de Mota. El actor siguió haciéndose cargo de algunos programas de televisión con una gran acogida por parte de la audiencia, mientras que Juan cayó en el olvido de los espectadores al desaparecer de manera repentina del foco mediático. No fue hasta el año pasado cuando Muñoz reaparecía públicamente para desvelar el motivo que le habían hecho ausentarse de la primera plana, que no era otro que la “decepción” que le había causado el trato por parte del que fue su amigo: “Nunca fue mi amigo, es muy duro reconocerlo, porque es el padrino de mi hijo, pero jamás se ha preocupado por su ahijado. Creo que no le ha visto desde que hizo la Primera Comunión”, desvelaba, dejando entrever que la relación entre ambos humoristas no era del todo buena: “Estoy muy dolido con José. Me ha demostrado que es un mal tipo. Y me cuesta creer que tenga amigos. Su corazón lo tiene en el banco”, zanjaba, dejando claro que el único interés por parte de Mota en esa amistad era el monetario.

Ha sido ahora cuando un antiguo amigo de Juan Muñoz ha tenido oportunidad de contactar con Sálvame y explicar su propia versión de los hechos. Y es que, aunque el actor dejó en muy mala posición a su excompañero, algunos de los que fueron sus allegados podrían no estar de acuerdo con los comentarios que en más de una ocasión pronunció el humorista sobre Mota: “Lo conocí a través de una entrevista que le solicitamos, nuestra amistad llegó al punto de que él me necesitaba para que le trasladase a los lugares donde actuaba”, comenzó diciendo en el programa de Telecinco. Pero el testimonio de esta persona no quedó ahí, y también indagó en el motivo por el que la relación se rompió: “La amistad se rompió una vez que empezó a deberme dinero. El hijo no le soporta. Su hijo no le soporta más, solo habla de él mismo. Todo le cabrea, le molesta. Tiene una casa que es suya y vive en una situación decadente, tiene muchas deudas por todos lados. Tiene doble personalidad, una vida muy mala y muy oscura”, declaraba contundente. Y es que, no todo lo relacionado con la vida del exintegrante de Cruz y Raya sería de color de rosa. Al parecer, el imitador estaría viviendo un momento desesperado en su vida a nivel monetario por el que habría recurrido al “abuso del agua con misterio”, como apuntaban en Sálvame, dejando “deudas por todos lados” a consecuencia del mal uso de su dinero, proveniente de trabajos esporádicos.