Los buenos deseos de unos al comenzar el año chocan con las declaraciones de otros que encuentran el cambio del 2020 al 2021, un punto de inflexión en su relación. Ha sido el caso de Juan Muñoz y José Mota, los míticos integrantes del ya extinguido dúo humorístico ‘Cruz y Raya’, que han visto saltar por los aires su supuesta buena relación. Ha sido Juan quien le ha dado el empiece de año a su excompañero. Todo días después de que Mota protagonizara el especial de Nochevieja, todo un clásico desde que cogieran el relevo a ‘Martes y Trece’ en la gala de fin de año. Mientras el manchego volvía a deleitar a la audiencia con sus divertidos gags y sus ya míticas expresiones, quien fuera su amigo y socio ha cargado duramente contra él, acusándole en una entrevista en la revista SEMANA de ser, entre otras cosas, «una mala persona».

La muerte de su madre y la ausencia de una llamada o un mensaje de José Mota parecen haber sido el detonante para que el humorista haya estallado contra su antiguo compañero. «No puedo aguantar más, he callado muchos años y ya es hora de decir la verdad sobre ese señor, que se llama José Mota y que ha sido incapaz de darme el pésame, sabiendo que mi madre murió hace un mes», dice Juan dolido. «Es la gota que colma el vaso. Han sido muchos desprecios, muchas cosas que me hicieron daño y que he guardado en silencio muchos años», explica. «Nunca he sido rencoroso, pero su actitud me ha tocado mucho la fibra. Su prepotencia y subida de tono duelen, aunque no quieras».

Juan no ha tenido miramientos a la hora de decir que quien fuera su pareja artística durante más de dos décadas nunca fue su amigo, «tonto de mí, en un momento de nuestras vidas me engañé a mí mismo creyendo que en José tenía un amigo, cuando nunca lo fue». Y eso que Mota es el padrino de su hijo, pero según explica, ni se ha preocupado del niño ni le ha vuelto a ver desde que hizo la Primera Comunión. Se conocieron haciendo la mili y dos años después de hacerse amigos formaron ‘Cruz y Raya’, el dúo con el que se hicieron un hueco en el panorama humorístico nacional junto a otros grandes como ‘Martes y Trece’ o ‘Los Morancos’.

«Yo he sido el mismo, pero a él le cambió el dinero y la fama. No tiene ni la mitad de dignidad que yo. Hay personas que somos vocacionales y otros que van a por el dinero», asegura sobre la carrera profesional de José Mota. «A ese chico le he ayudado más yo, que él a mí», afirma desvelando su preparación. «Era mecánico de panadería. Yo estudié Arte Dramático, hablo tres idiomas, toco el piano y la guitarra, he dirigido dos películas…¿Quién se cree que es? Le falta humildad (…) Tiene el corazón en el banco», dice.

Hace más de quince años de su ruptura profesional pero Juan confiesa que aún no sabe dónde está el inicio de este distanciamiento. «No lo entiendo, nunca le hice daño. Llevamos 17 años sin ‘Cruz y Raya’, un dúo que funcionaba a la perfección, y mucha gente me pregunta todavía el porqué de aquella ruptura y no sé qué contestar». Según él, José Mota le tiene bloqueado en el teléfono y asegura que no merece la pena ponerse en contacto con su excompañero. «Estoy muy dolido. Me ha demostrado que es un mal tipo». Juan Muñoz hace gala de parte del nombre artístico que le dio la fama, y le ha puesto la cruz a José Mota. Fin de las risas.