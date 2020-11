Música, diversión y concursantes enmascarados, ¿qué podría salir mal en ‘Mask Singer’?. El nuevo programa de Atresmedia era uno de los más esperados del momento y su estreno ha sido un auténtico bombazo: Malú regresaba a los medios tras su baja por maternidad, los Javis se ponían delante de las cámaras y el primer concursante desenmascarado de la noche daba alas a esta primera entrega de uno de los formatos triunfadores fuera de nuestras fronteras. Tras una velada dando pistas, una primera actuación y un duelo final, el plató se venía abajo al descubrir quién era el primero de los artistas que revelaba su identidad, tras ser eliminado.

A pesar de que los investigadores coincidieron en adjudicarle la actuación a Cristina Pedroche, a excepción de José Mota que se decantó por Tamara Falcó, la sorpresa fue mayúscula cuando, al quitarse la inmensa máscara de león, aparecía la mismísima Georgina Rodríguez. El plató se vino abajo y las redes ardían: «Si esta es la primera famosa que desvelan, ¿qué queda por descubrir?». Ya se dijo cuando se conoció la dinámica del concurso, el casting estaba formado por mega estrellas de nivel y con la novia de Cristiano Ronaldo, las expectativas están cumplidas.



Como no podía ser de otra manera el astro del balón también estuvo ‘presente’, todo gracias a una de las pistas que dio su chica en el video de presentación. Pistas que tienen que tener en cuenta cada uno de los investigadores si quieren acertar a la hora de averiguar la identidad del concursante. Con un rugido digno del rey de la selva, el león hablaba del amor: «En la sabana nunca puedes bajar la guardia porque, de repente, cualquier flecha te alcanza. Aunque a mí la única que me ha tocado es la del amor, y del bueno». Pero comenzaba su video de presentación con una pista gastronómica: «¡Cómo me gusta el jamón!, pero del bueno. Porque este león tiene el hocico muy fino». Y entre otras cosas, desvelaba también que le encanta ver series en el sofá, dejando caer su intención de ser actriz, y también reconocía su miedo a la oscuridad y a los insectos, aunque recalcaba su amor por un único ‘bicho’ (apodo que le puso el periodista Manolo Lama a Cristiano Ronaldo).

Georgina Gio, cómo así la llamaron haciendo referencia a su nombre en sus redes sociales, no tuvo una noche muy diestra. Comenzó la velada cantante ‘Si por mí fuera’ de Beret, no convenció y fue la menos votada. De ahí pasó a protagonizar el duelo final contra el monstruo y el unicornio, momento en el que sacó toda su garra y su afán de superación, poniendo en pie al plató con su versión de ‘No controles’ de Olé Olé. Y tampoco contó con el favor de la audiencia, por lo que tuvo que desenmascararse.

«Ha sido un honor estar en el primer programa aquí, en mí país, que lo amo», dijo nada más desenmascararse haciendo gala de su simpatía. «Me ha sorprendido lo perdidos que estábais con todas las pistas que he dado», confesaba reafirmando su amor por el futbolista luso y por su familia. Minutos después y como la estrella que es, Georgina Rodríguez hacía un repaso a esta primera experiencia televisiva en nuestro país: «Lo peor ha sido el calor que he pasado debajo de este cálido y precioso disfraz», contaba sonriente. «Me han encantado los disfraces y me han sorprendido las voces», decía sobre el resto de concursantes. Pero sin duda lo que le ha parecido más divertido ha sido llevar a cabo la confidencialidad de este trabajo, ocultando su identidad a los suyos: «No he hecho casi ningún comentario a nadie». Y se despedía lanzando un consejo a los investigadores: «Deben pensar en grande y abrir su mente porque se van a sorprender».