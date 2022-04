Supervivientes sigue aumentando su lista de concursantes. Después de conocerse la participación de Nacho Palau y Kiko Matamoros en el concurso más esperado del año, ha llegado el momento de conocer al tercer concursante que pondrá rumbo a Honduras en las próximas semanas. Ella es Ainhoa Cantalapiedra, la ganadora de la segunda edición de Operación Triunfo. Así lo ha confirmado ella misma en Viva la vida que, tras ser protagonista de un talent show, vuelve a enfrentarse a otro totalmente distinto pero con más ganas que nunca.

La cantautora vasca ha entrado por videollamada al plató de Telecinco para anunciar la buena nueva. “Yo llegaba de México hace cuatro meses y me dijeron que había posibilidades y dije: vámonos. Y hace unas dos semanas me avisaron y estoy que no me lo creo”, ha contado ilusionada de formar parte de la nueva edición del concurso de supervivencia. Además, ha confesado que lo que más miedo le da de su aventura es la soledad, los mosquitos y los bichos que pueden rondar por allí. “Chubasquero, calcetines, ¿taparrabos?”, ha comenzado diciendo. Acto seguido se ha presentado para dar la sorpresa de la tarde: “Me pilláis haciendo una lista. Una lista un poco especial, porque es la lista de cosas para ir a un lugar, aventura total, un poquito lejos de aquí entre sol, bichillos y un poco de hambre”. Así, se ha confirmado la tercera concursante de esta nueva edición. Kiko Matamoros, que ha estado presente en el plató cuando se ha anunciado la sorpresa, se ha mostrado muy contento con su futura compañera: “Por mi parte, encantado de compartir contigo esta experiencia”. Unas palabras que han reconfortado a la nueva concursante, que ha opinado lo mismo del colaborador.

La diva de la música está a punto de poner rumbo a Honduras, pero ¿quién es ella? Ainhoa Cantalapiedra es una apasionada de la música que, desde bien pequeña, inició su andadura aprendiendo a tocar varios instrumentos como el piano o la guitarra. Destinada a ser cantante, quiso presentarse a la segunda edición de Operación Triunfo y triunfo fue lo que encontró. Tras pasar todos los castings, la joven entró a la academia junto a personalidades como Manuel Carrasco o Beth Rodergas y recién salida del talent show de canto más famoso del país con un contrato discográfico bajo el brazo, sacó su primer álbum, Esencia Natural, que arrasó en ventas. Pero su trayectoria profesional no quedó ahí, sino que quiso reinventarse y se trasladó a Latinoamérica, donde puso voz a las cabeceras de varias telenovelas. La última vez que se ha dejado escuchar ha sido en la cabecera de Sobreviviré after show, el late night presentado por Nagore Robles en Mitele PLUS.

Aunque poco se sabe de la vida privada de Ainhoa, una entrevista que concedió para Crónicas Marcianas en 2003 ha adelantado cómo es la nueva concursante de Supervivientes. En ese año reconoció que “comer mucho” era su mayor vicio, algo que llevará bastante mal en el programa de supervivencia. También reveló que la sinceridad era su mayor virtud y que su manía era echarse el rímel así misma, algo que tampoco podrá hacer en Honduras. Entre varias cosas, Cantalapiedra confesó que su mayor sueño era volar, algo que podría estar a punto de cumplir.