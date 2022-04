Jorge Javier Vázquez, primer afectado por la vuelta a la televisión de Olga Moreno

Muchas son las incógnitas que giran en torno a la próxima edición de Supervivientes. Con once concursantes ya confirmados, todas las miradas están puestas en el reality más extremo de Telecinco, que promete ser, un año más, una de las apuestas infalibles de la cadena. Pese a que algunos de los espectadores tienen ya claros sus favoritos, aún nadie puede llegar a imaginar quién será el encargado, o encargada, de coger el testigo de Olga Moreno y hacerse con la victoria del concurso. Aún así, la ex de Antonio David estará presente en el plató del programa para alentar a los participantes y darles algún que otro consejo de supervivencia.

No obstante, esta aparición televisiva no estará exenta de polémica. En medio del huracán mediático de su ruptura con el exguardia civil y la posterior relación de éste con Marta Riesco, Olga ha impuesto sus propias condiciones para que tenga lugar su vuelta al programa en virtud de colaboradora. Y es que, la diseñadora no estaría dispuesta a coincidir con Jorge Javier Vázquez en plató, motivo por el que ha optado por vetarle siempre y cuando ella esté presente en el espacio. De esta manera, todo apunta a que la ganadora del concurso será colaboradora del debate de los domingos, que en esta ocasión estará presentado por Ion Aramendi, cumpliéndose así su petición.

Esta reacción reacia hacia el de Badalona vendría dada a raíz de las durísimas críticas de éste hacia algunos miembros directos de la familia de Olga, entre los que están Rocío Flores y Antonio David. En las últimas semanas, los ataques del presentador de Sálvame hacia el excolaborador y la colaboradora han ido in crescendo, razón por la que Moreno habría decidido poner tierra de por medio para evitar cruzar palabra alguna con él. Además, fuentes cercanas a la diseñadora han desvelado que ha meditado mucho la idea de regresar a la televisión, ya que no termina de sentirse del todo cómoda en un plató: “Prefiere vivir con su sueldo de dependienta que sufrir en un plató. No le gustan las cámaras, no se siente cómoda ante ellas. No necesita el dinero, ganó Supervivientes y ella no es de malgastarlo”, confesaban, aunque su experiencia en Supervivientes fue tan buena que habría apostado por dar ese paso más allá.

La reacción de los colaboradores

La tajante decisión de Olga Moreno no ha estado exenta de polémica. Era el pasado martes día 12 cuando salía a la luz la identidad de la undécima concursante de Supervivientes. Esta no es otra que Ana Luque, defensora de la diseñadora durante su edición. Aprovechando la relación de la participante con la ex de Antonio David, Kiko Hernández fue uno de los más duros con el veto de la ganadora del reality: “Si yo voy a un formato que lleva un montón de años en Telecinco, como es Supervivientes, y sé lo que presenta Jorge Javier Vázquez, si voy para defender a mi amiguita o a quien sea, acepto las condiciones. Acepto que hay un presentador que lleva trece años haciendo el formato y acepto absolutamente todo, no vengo como la nueva reina. El problema es que se lo permiten”, declaraba, muy molesto al conocer las condiciones que habría puesto la sevillana en su vuelta a la televisión.