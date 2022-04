Ignacio de Borbón se convirtió hace tan solo unos días en el sexto concursante confirmado. La pista que daba el reality era el de una corona, lo que encaja a la perfección con su perfil porque es primo lejano del Rey Felipe VI. Hasta el día de hoy se ha mantenido en un segundo plano por lo que es un gran desconocido para la audiencia. Su primera reaparición pública tras darse a conocer que formará parte de esta edición de Supervivientes ha despejado muchas dudas sobre cómo es este familiar de don Felipe.

Es discreto, pues cuando los reporteros le preguntaron sobre la Casa Real, Ignacio no dudó en eludir las cuestiones, dejando claro en todo momento que está muy ilusionado con poder vivir esta experiencia para que se le “conozca un poco más”. También, dejó claro, o al menos no quiso expresar nada, que no tiene relación con Su Majestad. “¿Te ha deseado suerte el Rey para Supervivientes?”, dijeron los periodistas a lo que Ignacio de Borbón respondió con timidez que “no”.

En Instagram reúne ya su pequeño ejercito de seguidores y cuenta con casi 9.000, cifra que lo más probable aumente una vez comience el concurso presentado por Jorge Javier Vázquez. Se mueve como pez en el agua a través de este universo 2.0, pues ya se atreve a hablar a la cámara como un influencer más. Por otro lado, triunfa como modelo en Asia, pero antes de dedicarse a las pasarelas trabajó como dependientes y captando negocios para diferentes ONG.

Fue en 2018 cuando su vida dio un giro total al fichar por la agencia Francina Models, la misa en la que trabaja Beltrán Lozano, el también primo del Rey Felipe. Desde entonces, ha triunfado en el modelaje, trabajando sobre todo en China y Corea, donde ha sido protagonista de diferentes campañas en firmas como DKNY o Marve. En sus redes sociales se pueden ver algunos de sus trabajos y la desenvoltura que tiene cuando se pone ante el objetivo de una cámara.

Su vida sentimental, de la que poco se sabe hasta ahora, parece estar ocupada por una joven que se llama Anna y que actualmente se encuentra en Taiwan. Y, por lo que se puede ver en su perfil de Instagram, también se dedica al mundo de la moda, por lo que lo más probable es que se hayan conocido a través de este vínculo.

En cuanto a su estilo, Ignacio de Borbón suele apostar por looks relajados donde las sneakers suelen estar presentes. Como accesorio siempre le acompaña un pendinte de aro plateado. Por el momento, esto es lo que se sabe del primo del Rey Felipe, pero tal y como él mismo ha revelado, durante el concurso sacará a la luz más detalles de su personalidad y quien sabe, si de su vida.