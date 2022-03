El Rey Juan Carlos puede estar tranquilo. Más allá del archivo de las investigaciones pendientes en Suiza, la Fiscalía ha confirmado que en España también se cierran todas las pesquisas en torno a su fortuna. Sin duda, una buena noticia para el padre de Felipe VI, que lleva ya casi dos años en Abu Dabi y que ha realizado varias regularizaciones con Hacienda para saldar cualquier cuenta pendiente.

Ante esta nueva situación para el que fuera durante muchos años jefe del Estado tiene la intención de volver de manera puntual a España. El Rey Juan Carlos continúa residiendo en Abu Dabi, donde se instaló tras abandonar el país en el verano de 2020. Desde entonces, el padre de Felipe VI ha recibido diferentes visitas, especialmente la de sus hijas, las Infantas Elena y Cristina, así como de algunos amigos, como Carlos Herrera. Sin embargo, ni una visita del Rey Felipe ni de la Reina Sofía, al menos que se haya tenido constancia. Ahora, tras la reciente misiva que la publicado la Casa Real, la situación ha cambiado.

El pasado otoño, poco antes de las fiestas de Navidad, la Infanta Elena trasladó a don Felipe la intención del Rey Juan Carlos de regresar a España para las pasar estos días tan especiales, pero finalmente, el padre del Rey permaneció en Abu Dabi. Poco después de que se conociera que el fiscal suizo había cerrado las diferentes líneas de investigación, don Juan Carlos reaparecía en un torneo de tenis de Nadal e incluso se encontraba con él, con quien mantiene una muy buena relación.

En aquel momento, todavía no se sabía si se autorizaría su regreso para la Navidad, pero el positivo en coronavirus del tenista supuso una nueva traba. Se confirmó que el Rey Juan Carlos había dado negativo en la prueba, pero tiempo después trascendió que el padre de Felipe VI ya había pasado el coronavirus, aunque no se había hecho público.

A la espera de nuevos movimientos por parte de don Juan Carlos, la realidad es que sus frentes abiertos en España están despejados y que, por tanto, no habría impedimento legal para que terminara con su exilio ‘voluntario’ en los Emiratos. Sin embargo, la posible vuelta de su padre no es algo fácil para el actual Rey. Después de varios años como jefe del Estado, don Felipe se ha tenido que enfrentar a muchos retos para salvaguardar la imagen de la Corona y lograr la ‘monarquía renovada para un tiempo nuevo’. Una tarea en la que, más allá de la labor del Rey, ha tenido mucho que ver su familia más directa. La Reina cada vez tiene un papel más destacado y menos críticas, mientras que la Princesa Leonor ha conseguido hacerse un hueco destacado gracias a su madurez y su preparación.

Aunque todavía se desconoce en qué momento podría regresar a España, todo apunta a que podría ser de cara al verano, coincidiendo con las regatas en Sanxenxo, donde se encuentra como en casa. No se sabe si en esas visitas puntuales que el anterior jefe del Estado piensa hacer, su deseo es quedarse en el Palacio de la Zazuela o si, por el contrario, tiene en mente otras opciones, como la casa de la Infanta Elena. Sea cual sea la opción que se contemple, lo que está claro es que podría levantar algunas ampollas.

A pesar de que las investigaciones están cerradas, nunca se ha llegado a demostrar si don Juan Carlos tiene algún tipo de responsabilidad, ya que los motivos que han llevado al archivo de las causas tiene más que ver con la falta de pruebas y otras cuestiones. Además, hay que tener en cuenta las regularizaciones que ha llevado a cabo en los últimos tiempos.

No obstante, al igual que su estancia en Abu Dabi, cualquier traslado a España implica una serie de gastos de los que tendrá que ocuparse don Juan Carlos, ya que, hace dos años que el Rey Felipe anunció que se le retiraba la asignación oficial y él mismo renunciaba a su herencia, en su nombre y por la princesa Leonor. Por este motivo, no está claro quién se ocupará de los gastos de don Juan Carlos cuando regrese a España, aunque es más que probable que no tenga nada que ver con la Casa de S.M. el Rey, de la misma manera que no cabría esperar que quede en Zarzuela. En cualquier caso, el tiempo confirmará.