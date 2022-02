El especial significado del 22 de febrero para la Princesa Leonor

No es un día cualquiera para la Princesa Leonor. La hija mayor de los Reyes, que lleva desde finales del verano estudiando Bachillerato Internacional en el prestigioso Atlantic College de Gales, celebra hoy su santo, que además ha caído en una fecha especialmente simbólica: 22/2/22. Una jornada en la que la Princesa no estará acompañada de su familia, sino que la pasará junto a sus compañeros de clase.

A pesar de que no son muchos los detalles que han trascendido de la actividad de Leonor en Gales, se sabe, gracias a un comentario de Felipe VI, que la primogénita de los Reyes echa de menos la comida española. Así lo reveló el monarca en una de las últimas visitas de Leonor a España, en concreto, el pasado mes de octubre, cuando regresó a casa para presidir la ceremonia de entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Asturias.

Esta no fue la última vez que Leonor ha regresado a Madrid, sino que también volvió a principios de diciembre, para disfrutar de las vacaciones de Navidad. En esta ocasión y, a diferencia de la anterior, no se vio a la Princesa en público, más allá de la felicitación navideña de los Reyes que distribuyó la Casa de S.M. el Rey. De hecho, Leonor regresó a Gales antes incluso de terminar las fiestas y no pudo estar con su familia en un día tan importante como el de Reyes, en el que tradicionalmente, don Felipe y doña Letizia van a casa de Jesús Ortiz a tomar el roscón.

Un nombre con historia

Aunque no se tiene constancia de que Leonor celebre habitualmente su santo, lo cierto es que es una fecha significativa, sobre todo por la historia que hay detrás. Leonor de Provenza o de Inglaterra (1222-1291), segunda hija de Ramón Berenguer IV de Barcelona y de Beatriz de Saboya, es la figura por la que se celebra esta festividad. Leonor se casó Enrique III de Inglaterra a los catorce años. Tenía facilidad para la poesía y las artes y, de hecho, se le atribuyen poesías de estilo heroico en lengua provenzal. Sin embargo, la vida política no era su fuerte porque era muy compasiva, tanto que no pudo impedir una rebelión de tipo popular contra la corona y tuvo que exiliarse a Francia. A pesar de esto, volvió a Inglaterra al frente de un ejército, para restablecer la situación y devolver la corona perdida a Enrique III. Cuando enviudó, se retiró a la abadía de Ambresbury, donde falleció.

Además de Leonor de Inglaterra, ha habido varias reinas y princesas que han llevado este nombre. Leonor de Alburquerque, reina de Aragón y sobrina de Enrique II de Castilla; Leonor de Castilla, reina de Aragón (1329-36) e hija de Fernando IV el Emplazado y de Constanza de Portugal; Leonor de Aragón (1358-82), reina de Castilla (1379-82) e hija de Pedro IV el Ceremonioso de Aragón y de Leonor de Sicilia; Leonor de Aragón, en 1479 reina de Navarra aunque murió al mes de su coronación; Leonor de Aquitania, reina de Francia (1137-52) y de Inglaterra, madre de Ricardo Corazón de León; Leonor de Austria, reina de Portugal y Leonor Téllez de Meneses, también reina de Portugal.

Un nombre con solera

Leonor es un nombre con una importante tradición y asociado a la realeza y la aristocracia. Hay varias versiones de este nombre, como el inglés Eleanor, el francés Leonore o el italiano Leonora, además del diminutivo Nora.

La numerología declara que a cada nombre le corresponde un número, que se obtiene a partir de la suma de las cifras de cada una de las letras, en el caso de Leonor, el número es el 7. La misma disciplina explica que las mujeres con este número tienen una personalidad muy especial y carismática y aseguran que son personas amantes de la belleza, activas y con un carácter fuerte e intuitivo.

Los próximos planes de la Princesa

De momento, no será hasta poco antes de la Semana Santa cuando la Princesa vuelva a tener unos días de vacaciones, fecha en la que se espera que pueda reaparecer en público en la celebración de la Misa de Pascua en Palma de Mallorca, una importante tradición para la familia real. Lo que no se sabe es si hasta entonces, los Reyes harán alguna escapada a Gales, tal como ocurrió el pasado cumpleaños del Rey Felipe, que trascendió que la familia había disfrutado de una celebración en el Reino Unido toda junta.