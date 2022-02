El ‘misterio’ de las próximas vacaciones escolares de Leonor

Ha pasado ya más de un mes desde que la princesa Leonor puso punto final a sus últimas vacaciones en España. A principios del mes de diciembre, en torno al día 10, la hija mayor de los Reyes regresaba a Madrid en las que fueron sus segundas vacaciones desde que comenzara las clases en el Atlantic College de Gales. Las primeras de ellas fueron en el mes de octubre, cuando regresó para presidir la entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Asturias.

Sin embargo, a diferencia de en su primera estancia, en la segunda no se la ha visto en público, más allá de la felicitación navideña que los Reyes distribuyeron en torno al día 16 de diciembre. Una estancia mucho más discreta que responde a una actitud de responsabilidad por parte de la Corona, en unas fechas en las que los contagios estaban en un momento crítico. De no haber sido así, se habría visto a la familia disfrutando de algún plan navideño por las calles de Madrid, como ha ocurrido en años anteriores.

Leonor regresaba a Gales el día 5 de enero, un día antes de la jornada en la que se celebra la Pascua Militar y de la tradicional merienda de Reyes en casa del padre de doña Letizia. Este año, sin embargo, no se vio a Sus Majestades y a la infanta Sofía en casa de Jesús Ortiz el 6 de enero y algunas fuentes apuntaron a que habían acudido algunos días antes, para que la Princesa también pudiera disfrutar de este plan familiar.

Según el calendario del Atlantic College, las próximas vacaciones oficiales para los alumnos serán en torno al 14 de abril, cuando comience lo que se llama ‘spring break’. Un descanso que durará hasta el día 24 y en el que es probable que veamos a la Princesa, ya que coincide con la Semana Santa. Si no hay nada que lo impide, el domingo 17 de abril se celebrará la tradicional Misa de Pascua y se espera que la familia real al completo, incluida Leonor, pueda asistir.

Sin embargo, antes de este descanso, la Princesa podría tener otras breves vacaciones, lo que en el Reino Unido se conoce como ‘half term’, que en este caso abarca desde el 21 hasta el 25 de febrero. Esto significa que la Princesa no tendría clases desde este viernes 18, hasta el lunes 28. Diez días de descanso de los que no se tiene información al respecto. Es más, estas fechas se corresponden con el calendario escolar oficial de Gales, no con el propio del Atlantic College que, de hecho, contempla el descanso de primavera el 14 de abril, mientras que el calendario ‘oficial’ apunta al 11 hasta el 24. Por este motivo, no se tiene constancia de los planes de la Princesa en estos días, es más, cabría incluso la posibilidad de que los Reyes viajaran a verla -una vez superado el contagio de don Felipe-, tal como ocurrió en el cumpleaños del monarca, cuando los Reyes y la Infanta Sofía se trasladaron a Gales.

Al margen de esto, lo que sí está confirmado es que en el mes de abril sí que se espera que Leonor viaje a España. Es más, en estas vacaciones es más que probable que la veamos en al menos un acto público, la tradicional misa de Pascua de Palma de Mallorca el día 17.