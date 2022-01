Jesús Ortiz desvela cuál es su roscón favorito para el Día de Reyes

Si hay un dulce tradicional en estas fechas es el roscón de reyes, que a pesar de que en el pasado solía limitarse su consumo al día 6 de enero, desde hace algunos años se ha convertido en un imprescindible desde el comienzo de las navidades. Al igual que ocurre en el caso del resto de españoles, también la familia real disfruta de estas tradiciones, de hecho, don Felipe y doña Letizia suelen acudir a casa del padre de la Reina, Jesús Ortiz, en la tarde del 6 de enero, después de la Pascua Militar. Una cita familiar en la que este año no estará presente la princesa Leonor, que ya ha comenzado un nuevo trimestre en el Atlantic College de Gales.

Aunque no trascienden detalles de la merienda en casa del suegro del Rey, Jesús Ortiz es una persona especialmente activa en las redes sociales y esta vez no ha dudado en dar algunas pistas sobre cuál es el roscón que le gusta a él y que, por tanto, es probable que se sirva en la merienda del 6 de enero. Ha sido hace apenas unas horas, como respuesta al comentario de un usuario de Twitter, que ha hecho una crítica a la amplia variedad de roscones que se ofrecen ahora y que, en cierta manera, rompen la esencia de la tradición: “hay roscones rellenos de crema de turrón y turrón con sabor a roscón. Eso es lo que se llama contaminación cruzada”, ha escrito. Unas palabras a las que el padre de doña Letizia no ha dudado en responder: “a ver: el roscón sin nada. Y ya. Yo he probado este año el que hacen en Panem y está de genuflexión”, ha comentado Jesús Ortiz.

Una declaración que deja claro que en el caso del padre de doña Letizia, prefiere el roscón sin ningún tipo de relleno y aunque no se sabe cuál será el que compre el día de Reyes -o si doña Letizia lo probará-, sí que parece haber quedado más que contento con el de la panadería Panem. Y no es para menos.

Este roscón ha sido elegido como el mejor del año en un reciente concurso de roscones artesanos que se celebró a mediados del mes de diciembre en el emblemático restaurante Lhardy de Madrid. De los cuarenta roscones que inicialmente se presentaron, se seleccionaron diez recetas para la final, que se fueron catadas a ciegas por un jurado presidido por el maestro pastelero Paco Torreblanca. En esta ocasión, además de la calidad del roscón, se ha valorado también cómo evolucionaron las recetas, si se endurecen con rapidez o aguantan tiernos, lo cual es síntoma de una buena fermentación.

El roscón de Panem se puede adquirir únicamente en la tienda de la calle Fernán González, que solo abre estos días en horario de mañana y que, además, no admite reservas. El dulce se elabora en un único tamaño, con un peso de 500 gr, y su precio es de 27 euros el tradicional y 30 si se prefiere con nata. Aunque es probable que se agoten rápidamente, aquellos que se queden sin probarlo estas fiestas tendrán opción de disfrutarlo más adelante, ya que continuarán elaborándolos.