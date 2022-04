Belén Esteban y Marta Riesco protagonizaron hace 24 horas un episodio con el que confirman su enemistad. El detonante del conflicto tuvo que ver con unos comentarios por parte de la de Paracuellos con los que ha dejado claro que “se descojona” cuando la periodista habla. Situación que ha incomodado a la reportera de El programa de Ana Rosa y motivo por el que no ha dudado en dirigirse directamente a la colaboradora.

Este martes, la que fuera pareja de Jesulín de Ubrique, ha estado presente en Sálvame mientras el espacio ha emitido un vídeo en el que sacaban un supuesto parecido a la trayectoria de Ana María Aldón con la suya. Después de opinar al respecto, no ha querido perder la ocasión de lanzar un contundente mensaje a su archienemiga. Mirando fijamente al objetivo de la cámara, Belén ha dicho que quería decir algo sin temblarle la voz.

“Estoy ya de decir lo de las carreras… estoy ya de los títulos hasta aquí”, ha comentado haciendo un gesto alzando el brazo hasta su cabeza. “Yo creo que llevar 25 años en televisión no es fácil y creo que si estoy es por algo no porque sea periodista”, ha indicado con cierta ironía.

«Belén Esteban abrió la vida, contó sus penurias y yo me descojono de gente como ella. De gente que no ha hecho nada en la vida que estar con gente conocida, yo por lo menos he ido a la universidad». Con estas palabras Marta Riesco contestaba a la empresaria a las primeras declaraciones que dio sobre ella. Después de una serie de rifirrafes este lunes ambas se encontraban en el ya conocido bar La Muralla, donde acuden los trabajadores de Mediaset tras terminar la jornada.

El altercado lo dio a conocer en exclusiva Vozpópuli, digital que sacó a la luz que en la discusión tuvieron que intervenir más personas porque casi llegan a las manos. “Las han tenido que acabar separando”, ha contado un testigo al citado medio. Se echaron en cara ciertas actitudes hasta el punto de que la conversación fue subiendo de tono hasta que llegaron a intercambiar insultos. El testigo que confirmó esta noticia aseguraba que “no ha habido agresión, no han llegado a las manos”.

Este complicado episodio se produce en un momento delicado para Riesco, pues acaba de dar por finalizada su relación con el exguardia civil. Ha sido tal la presión del momento, que la reportera ha tomado la decisión de evadirse de la esfera pública. A través de sus redes sociales ha dado a conocer que necesita un tiempo para ella.

«Necesito evadirme de todo…de tanta crítica, de tanta exposición, de tantas provocaciones, de tantos y tantos comentarios negativos de gente que no me conoce. Necesito respirar y comprobar que sigue habiendo luz a pesar de que el túnel se vuelve más oscuro por segundos», comenzaba diciendo para después añadir que es » valiente, fuerte y lo he dado todo por la razón más maravillosa y poderosa que existe, el amor».