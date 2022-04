Antonio David, muy decepcionado con Marta Riesco: “Me enamoré de Blancanieves y ahora es Maléfica”

No están siendo los mejores días para Marta Riesco. Después de haber decidido pregonar su amor por Antonio David a los cuatro vientos, era el pasado viernes día 8 cuando la periodista ponía punto final a su relación. Una decisión que vino dada a raíz de que el exguardia civil optara por no ir a su cumpleaños por razones que aún se desconocen públicamente.

Sin poder contener las lágrimas, la colaboradora acudía a El Programa de Ana Rosa para explicar que no había tenido contacto con el que fuera su novio durante todo el fin de semana pese a lo sucedido. Una actitud por la que la comunicadora se habría sentido un tanto decepcionada, un sentimiento que quizá también estaría experimentando el ex de Rocío Carrasco según Aurelio Manzano.

Fue durante la última emisión de Ya son las ocho cuando Riesco ocupó su silla en plató como ya es habitual, confesando allí que contaba con el apoyo de sus seres queridos en este bache sentimental: “Está siendo bastante difícil la situación, pero estoy bien rodeada. Tengo la cabeza amueblada”, apuntaba la madrileña. Unas palabras de calma que inmediatamente desataron la tormenta cuando su compañero Manzano aseguraba haber tenido contacto con algunas personas cercanas a Antonio David, incluso con él mismo: “Durante todos estos días he hablado con mucha gente que me ha dado varias pistas sobre lo que podría pensar o pasar por la cabeza de Antonio David Flores, con el que también me he comunicado”, comenzó explicando. Un testimonio que activaba inmediatamente la alerta de Marta y que se agravó cuando el periodista confesó las declaraciones que el protagonista en cuestión le habría dado: “El titular que me da es ‘yo me enamoré de Blancanieves y se ha convertido en Maléfica’. Quiere decir que él se enamora, es verdad, de una chica discreta, profesional, guapísima… pero, con el tiempo, se va dando cuenta de que tú haces de esto un show y nos cuentas a todos que te quieres casar, tener hijos…”, contaba el periodista, dejando parados a todos los colaboradores allí presentes, y especialmente a Riesco, que siguió firme en sus convicciones: “Eso es mentira”.

Por su parte, Aurelio continuó dando explicaciones sobre la supuesta conversación que mantuvo con Flores, que habría tomado una actitud más reacia con la que fuera su novia a raíz de “este show que se formó con todo lo del cumpleaños”. Una postura que el periodista defendió: “Yo, que conozco un poco a Antonio David, sabía que no iba a intervenir nunca ni que se iba a prestar a eso”, concluía. Pero ni estas palabras consiguieron convencer a Marta, que replicó muy seriamente: “Me parece una tontería lo que estás diciendo”, indicaba, haciendo referencia a que ”el paso de las fotografías lo dieron juntos”. En un intento por zanjar la polémica, Manzano hizo hincapié en el significado del silencio de Antonio David: “Entiendo que digas que es una tontería y no es mi intención faltarte al respeto, pero todo lo que he contado y algunas cosas más, se las he transmitido al propio Antonio David este fin de semana. Y en ningún momento me ha afeado”, sentenciaba.

Lejos de quedarse callada, Marta Riesco tomó la palabra para lanzar un último dardo al que fuera su novio: “Me parece que Maléfica jamás haría una declaración de amor hacia una persona que, aquí, se le ha puesto como un maltratador”, concluía, dejando entrever que el excolaborador de Sálvame permaneció a su lado en todo momento y era conocedor de su profesión y de “todo lo que ha pasado en esta cadena”.