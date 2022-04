En plena resaca de la fiesta de su cumpleaños, Marta Riesco ha vuelto a acaparar todo el protagonismo. Ha sido durante esta misma mañana cuando la periodista se ha sentado en El Programa de Ana Rosa para aclarar todas las dudas que han surgido en el panorama nacional a raíz de su último testimonio en Ya son las ocho, en el que aseguraba, entre lágrimas, haber roto su relación con Antonio David Flores después de cerciorarse de que éste no estaría presente en su día más especial.

Después de haber permanecido firme en sus convicciones y de haberlo demostrado en la última emisión de Viva la vida, Marta ha vuelto a la rutina este lunes para dar la cara en el espacio televisivo del que es reportera. A eso de las doce del mediodía, la comunicadora ha aparecido en pantalla para explicar cómo se siente tras no haber recibido ni una sola llamada ni mensaje por parte del ex de Olga Moreno: “Me encuentro bien, no he sabido nada de él, así que la ruptura parece definitiva. Ya han pasado muchísimos días para que una persona se dé cuenta de cómo está la situación”, declaraba, no dando ni un paso atrás en su decisión, pese a que su claridad pudiera haber sido el detonante de la actitud pasiva del exguardia civil: “Puede que se haya molestado porque haya dicho eso en el programa, pero fue en ese momento cuando me enteré de que no iba a venir, fui demasiado sincera”, admitía, dispuesta a desvelar más detalles sobre en qué punto está su relación con el padre de Rocío Flores.

Minutos después de su primera intervención, Riesco se disponía a responder a las preguntas de Ana Terradillos: “La verdad es que no me gusta estar así. Conforme han ido pasando los días, la situación ha ido empeorando porque pensaba que si me veía llorar en televisión, sabiendo que soy una mujer fuerte, hubiese hecho algo para hacerme sentir mejor”, comenzaba explicando, dejando entrever que el paso de las horas ha provocado que su malestar vaya in crescendo: “Ayer intenté aparentar que estaba mejor, hoy me he levantado mal porque es una situación difícil y no quiero victimizarme. No quiero hacer ver que es una persona que no está actuando bien, hemos tenido muchos problemas en nuestra relación, he luchado mucho y me he tirado a todo el mundo encima, creo que si hay algo por lo que luchar es el amor, pero me siento muy decepcionada y no puedo justificar lo que está pasando”, zanjaba, sin poder evitar que las lágrimas cayeran sobre su rostro.

No obstante, la colaboradora ha intentado justificar a Antonio David, dando los motivos que le habrían llevado a adoptar una postura un tanto hermética: “No soy la única persona que no sabe de él, la gente de su entorno como amigos íntimos tampoco les coge el teléfono. Sé que no está bien psicológicamente, le han pasado muchas cosas en el último año y este aprieto en el que se vio a la hora de tener que elegir. Como yo no tengo hijos, he podido tirar por mí misma e ir para adelante con todo, él no ha podido hacer esto porque es un grandísimo padre y no ha podido poner toda la carne en el asador. (…) Creo que la posición de mi pareja hasta hace dos días es muy complicada. Está batallando entre dos cosas muy fuertes, el amor que siente por mí y las circunstancias cómo están de otro lado. Yo he puesto presión y la otra parte también ha puesto presión y ha reventado”, aseguraba, dejando entrever que la prioridad del excolaborador de Sálvame son sus hijos.

¿Reconciliación a la vista?

Pese a haber admitido de manera rotunda haber cortado su relación con Antonio David Flores en Ya son las ocho, Marta Riesco podría estar esperando alguna reacción por parte del exguardia civil. Así lo ha desvelado ella misma, que parece haber dado un paso atrás con respecto a la contundencia que presentaba el pasado viernes: “Yo he pasado por mucho más de lo que la gente se puede llegar a imaginar. Cuando ya estaba todo hecho, todo construido y todo bien, de repente pasa esto. No te puedo responder porque al final el que no habla conmigo es él, creo que el que también ha dejado de tirar del carro es él. Le he llamado y no me ha contestado. Él no quiere hacer daño a nadie, y por otro lado tiene que batallar con que yo quiero tener ya una vida normal porque me lo merezco”, finalizaba, dejando la puerta abierta a una posible reconciliación con el exmarido de Rocío Carrasco.

Un apoyo inesperado

Por si fuera poco, la periodista ha admitido haber contado con un apoyo que probablemente no imaginaba. Este no es otro que el de Rocío Flores, que pese a haberse mostrado un tanto reacia en un primer momento con respecto a la nueva relación de su padre, ahora parece respetarla plenamente: “Rocío Flores me ha estado consolando y respeta la decisión de su padre. No puedo permitir que mi felicidad no llegue por miedo a otras personas que no son sus hijos”, señalaba la propia Marta, que parece haber tendido puentes con su compañera de programa.