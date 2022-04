Marta Riesco reaparece en televisión tras romper con Antonio David

Estos últimos días, el nombre de Marta Riesco ha sonado con fuerza en la prensa rosa. Tras anunciar la ausencia de su pareja, Antonio David Flores, en su esperado cumpleaños, la colaboradora de El programa de Ana Rosa entraba en directo en Telecinco y anunciaba, públicamente, que dejaba al exguardia civil. Tras esto, la cumpleañera se desplazaba hasta el céntrico barrio Salamanca para soplar las velas junto a sus seres queridos, donde daba unas declaraciones que hoy, en Viva la vida ha querido explicar.

“Estoy triste, pero fuerte”, han sido sus primeras palabras. Con toda la sinceridad del mundo, la cantante ha confesado que este sábado ha pasado uno de sus peores días: “No me levanté de la cama”. Tras comunicar que no tenía fuerzas para continuar con la relación, Marta no perdió la esperanza y confió en que le llegaría un mensaje por su parte que nunca llegó. “No he hablado con él”, ha confesado frente a una Emma García perpleja por la gravedad del asunto. Parece que ninguno de los dos ha intentado ponerse en contacto con el otro, siendo la primera vez que están tanto tiempo sin hablar.

Tras cantar su single frente a un público entregado, Marta ha confesado que nunca se imaginó que llegase hasta esta situación. Aún con todas, ha dejado bien claro que no se arrepiente de haber roto su relación en público, subrayando que de lo que sí se arrepiente es de “haber tenido tanta ilusión en algo que al final no se ha llevado a cabo”. Para la protagonista, en este romance ella ha puesto toda la carne en el asador, soportando que se la ridiculizaran y cuestionaran su trayectoria profesional. “Creo que me merecía ese momento, que para mí era muy especial”, ha sentenciado.

Lo más duro para la invitada de Telecinco ha sido darse cuenta de la realidad: “Creo que los dos estamos enamoradísimos, pero hay veces que las circunstancias no reman a favor”. Aún con todas y declarando a Antonio David como único culpable de la situación, la periodista ha dejado la puerta abierta a una posible reconciliación: “No sé qué ocurriría si las cosas fueran de otra manera. Pero no sería un ‘lo siento’, necesitaría muchas cosas más”. Y es que, sin duda, para ella lo más doloroso ha sido convertirse en “la mala de la película”, porque simplemente se trata de una historia de amor en la que dos personas están locamente enamoradas. Pero a pesar de sus sentimientos, la cantante no olvida el feo que su pareja le hizo el día más especial del año. “Estoy alucinando porque no me haya llamado. Me vio rota”, ha explicado. Sin embargo, no quiere que esto suponga un punto y final en su romance: “Me daría mucha pena que después de lo lejos que hemos llegado termine de esta manera”. Así, dándole una nueva oportunidad y pidiendo a gritos un perdón, la invitada ha sentenciado: “Yo he hecho todo lo que podía hacer y él no tenía una excusa para faltar el viernes. Él tendría que haber dado un golpe en la mesa que no ha dado”.

Según una de las colaboradoras, Pilar Vidal, habría sido Olga Moreno la que habría pedido a Antonio David que se quedara en Málaga porque se encontraba mal tras someterse a una liposucción. Parece que el postoperatorio de la ganadora de Supervivientes estaría siendo muy duro, hasta el punto que su expareja habría cancelado el viaje y su presentación oficial junto a Marta Riesco por quedarse cuidando de su familia. “Olga le dice que no se encuentra bien y necesita que él se quede en Málaga al cuidado de sus hijos. Él se siente obligado y acorralado y el viernes no puede hacer ese viaje para acompañar a Marta en su cumpleaños”, ha explicado Pilar. Una teoría que ha desmentido por completo la propia Marta Riesco, alegando que “el único culpable de todo aquí es él”.

La periodista, que ha pisado el plató televisivo para contar la verdad, ha querido aclarar que su presencia estaba prevista antes del revuelo, con el objetivo principal de presentar su single No tengas miedo. Sin embargo, tras la polémica, se ha visto en la obligación de dar explicaciones y contar a sus compañeros y a la audiencia en qué punto se encuentra su relación. Sea como fuere, lo que está claro es que lo que parecía ir viento en popa ha cambiado de rumbo.