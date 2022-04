La condición que habría puesto Olga Moreno para volver a la televisión

Desde su salida de la edición pasada de Supervivientes, Olga Moreno se ha mantenido alejada del foco mediático. Tras ganar el concurso de supervivencia, la empresaria quiso abandonar la pequeña pantalla y centrarse en su negocio, su tienda de ropa. Y no porque no haya tenido ofertas muy tentadoras, todo lo contrario. Muchos han sido los medios que se han ofrecido a dar voz a su testimonio sobre su relación con Antonio David, sin embargo, su silencio ha sido su aliado más poderoso.

Ahora, tras varios meses desaparecida y a pocas horas de que los concursantes pongan rumbo a Honduras, Olga estaría firmando un contrato con Mediaset para sentarse en uno de sus platós, como ha comunicado en exclusiva Informalia, aunque en un principio no será para hablar de su situación sentimental. Si todo va bien, la sevillana se sentará como tertuliana en el espacio televisivo de Supervivientes, que podría estrenarse el próximo 24 de abril. Además, el medio citado ha confirmado que la empresaria habría puesto una única condición para volver a la televisión: no coincidir con Jorge Javier Vázquez. Así, Olga acudiría únicamente a los debates, que este año estarán presentados por Ion Aramendi.

Según ha relatado el digital, la empresaria considera que el presentador no se ha portado bien con su familia, atacando con saña tanto a ella como a Rocío Flores, algo que no está dispuesta a perdonarle. Además, Olga no se fiaría de él, hasta tal punto de pensar que en cualquier momento podría sorprenderla con un desprecio o una pregunta incómoda. Aunque su regreso a Telecinco está en trámite, aún no se ha confirmado 100% que se convierta en colaboradora del reality: “No tiene ninguna necesidad de pasarlo mal”, ha asegurado una fuente cercana a la protagonista a Informalia. El informante ha explicado que Olga no estaría cómoda ante las cámaras, además de no necesitar tanto el dinero como para sufrir en un plató: “Ella prefiere vivir con su sueldo de dependienta que sufrir en un plató. Es lo que ha hecho toda la vida”.

La noticia llega en mitad de la reciente ruptura de Marta Riesco y Antonio David, una ruptura que la colaboradora de El programa de Ana Rosa anunciaba hace unas horas en pleno directo. La periodista, tras contar en exclusiva a este digital que finalmente su novio no acudiría a su fiesta de cumpleaños, se sentaba en el espacio televisivo para romper con él en directo, rompiendo en llanto tras anunciar la inesperada decisión. Como bien confesaba ella misma, estaría cansada de “tirar del carro”, considerando que había dado lo suficiente en la relación como para no tener el lugar que se merecía. “Cambié mi día de cumpleaños para que estuviese aquí porque no podía estar el martes. Tampoco ha podido estar hoy. Para mí esto es un golpe muy duro y no voy a poder continuar mi relación después de esto. Siento decirlo así”, comunicaba en televisión.

Ahora, Olga podría regresar a las mismas instalaciones donde trabaja Marta Riesco, algo que podría hacer tambalear, de nuevo, los cimientos de la relación del exguardia civil y la cantante. Sea como fuere, habrá que esperar para saber si, finalmente, la empresaria se sentará de nuevo en un plató de televisión.