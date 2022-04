Marta Riesco pasa página y celebra su cumpleaños por todo lo alto

Marta Riesco ha dado portazo a la tristeza y ha querido celebrar su 35 cumpleaños por todo lo alto. Unas horas antes de desplazarse hasta Ritual para soplar las velas junto a sus seres queridos, la redacción de LOOK se puso en contacto con la cumpleañera, quien confesó la ausencia de Antonio David Flores en la fiesta organizada. Tras la exclusiva, era ella misma quien entraba en Ya son las 8 para poner fin, en directo, a su noviazgo. Sin embargo, la pena no ha echado por tierra su esperado día y la protagonista, con vestido de Hinsomnia puesto, taconazos y una limusina rosa se ha plantado en el local para celebrar su nueva vuelta al sol con la mejor de sus sonrisas.

“Estoy pasando un momento complicado, pero bueno espero que las cosas se solucionen”, ha confesado a las cámaras. La fiesta, que iba a ser el momento y el lugar, donde Marta oficializara su relación sentimental, ha dado un giro de 180 grados en muy poco tiempo. Sin embargo, el ambiente y el buen rollo no han decaído. “Nosotros, de forma conjunta, estuvimos planeando este cumpleaños para dejarnos ver, por primera vez, ante los medios. Por desgracia, no ha podido ser así”, ha explicado. Cuando parecía que el noviazgo iba viento en popa, los planes de futuro se han visto truncados. “Yo lo único que pedía es que se normalizara la situación, porque yo he dado mucho y he perdido mucho por el camino”, se ha sincerado a los micrófonos. “Lo único que quería es que me diesen el sitio que me corresponde y el que me lleva correspondiendo mucho tiempo”, ha sentenciado.

Pero la cosa no termina ahí, tras este notición y en pleno día especial de la cumpleañera, Marta Riesco no ha recibido ni una sola señal de parte de su pareja. “Tengo el móvil lleno de mensajes, pero no ha sido ningún mensaje de su parte”, ha confesado. Después de haber luchado con todas sus fuerzas, la protagonista parece haber tirado la toalla, aunque no está convencida de que sea un punto y final. En cuanto a sus posturas de acercamiento entre Marta y Rocío Flores, la cumpleañera lo ha dejado bien claro: “Ella sabe que la quiero”, ha confesado. A la pregunta de si le gustaría que la cosa estuviera mejor entre ellas, Riesco ha sido clara y concisa: “La cosa está muchísimo mejor de lo que vosotros os pensáis”.

La celebración, que ha tenido lugar en un conocido restaurante situado en el exclusivo barrio Salamanca, ha sido todo un éxito, a pesar de los contratiempos que la cumpleañera ha tenido que solventar. Marta Riesco, a lomos de una limusina rosa llena de glamour, se ha personado en su fiesta con la mejor de sus sonrisas. Al llegar, se ha fundido en un cariñoso abrazo con su madre y, recibida por un grupo de Mariachis, se ha lanzado a cantar su sencillo No tengas miedo, recuperando la ilusión tras enfrentarse a su tarde más complicada hasta la fecha. Como guinda del pastel, no ha faltado la tarta con la que poder soplar las velas y pedir un deseo y, como ella misma adelantó a este periódico digital, los motivos musicales han sido los protagonistas. A pesar del duro golpe recibido antes del festín, la cumpleañera ha intentado disfrutar junto a sus seres queridos y celebrar, una vez más, la vida. Habrá que esperar para conocer la repercusión de cada una de sus palabras.