Rocío Flores reacciona a las supuestas infidelidades de su novio, Manuel Bedmar

Unos minutos después de las doce del mediodía, Rocío Flores reaparecía tras haberse realizado una liposucción. Lo hacía en El Programa de Ana Rosa y en compañía de Joaquín Prat, que le preguntó cómo se sentía al haberse sometido a la intervención quirúrgica y si iba a aclarar todas las informaciones que habían girado en torno a ella durante los últimos días.

Dispuesta a hablar sobre todos y cada uno de los puntos que le afectan, la hija de Rocío Carrasco ha optado primero por desvelar por qué tendrá que permanecer de pie mientras dure el programa: “No me puedo sentar. Llevo una tabla que me impide sentarme, tengo que estar tumbada o de pie”, comenzó explicando, admitiendo además que ha tenido un postoperatorio complicado: “No soy adicta a la cirugía, pero me he puesto en manos de buenos profesionales para cambiar cosas que no me gustaban. Me encuentro súper bien conmigo misma”. No obstante, hay ciertos temas que podrían haber provocado que su reposo no fuera todo lo tranquilo que ella hubiera deseado: “Las heridas del alma duelen mucho, pero las físicas también”, le contaba al presentador.

Pese a que sus compañeros de plató han intentado recabar información sobre el punto en el que se encuentra su relación con Manuel Bedmar: “Tengo una relación con una persona que no es pública. Estoy bien, todo está en orden, mi vida sigue siendo absolutamente igual. Me mantengo en mi línea y no voy a hablar de mis relaciones personales”, zanjaba, de manera contundente, haciendo caso a los rumores y aclarando que, “después de todo lo que ha pasado, esto es lo mínimo”, haciendo referencia a sus problemas familiares, los cuales han ido in crescendo en el último año.

En elaboración