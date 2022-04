Altibajos emocionales y un viaje como detonante: las claves del año más agitado de Olga Moreno

El último año de Olga Moreno ha sido lo más parecido a una montaña rusa de emociones. Era el pasado 1 de abril de 2021 cuando la diseñadora viajaba a Honduras para embarcarse en una de las aventuras más importantes de su vida. Y es que, justo después de que se emitieran los dos primeros capítulos de la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva, la ex de Antonio David ponía rumbo al Caribe en lo que sería un viaje que no estaría exento de polémica.

Teniendo en cuenta que todos los focos de atención estaban puestos sobre el exguardia civil como uno de los principales protagonistas del relato de Rocío Carrasco a consecuencia de sus malos tratos, Olga Moreno se convertía inevitablemente en la concursante estrella del reality de supervivencia más destacado del panorama nacional. No obstante, y aunque en un primer momento tuvo claro que quería que fuera su esposo quien acudiera a su defensa en plató, la superviviente optó por no echar más leña al fuego y eligió a Rocío Flores como suplente del excolaborador, que defendió con uñas y dientes a la esposa de su padre durante todo su paso por el concurso.

Pese a las numerosas críticas que estaba recibiendo su marido como culpable del malestar de la hija de Rocío Jurado, la diseñadora consiguió encandilar a la audiencia durante todo el transcurso del programa, logrando colarse en la final y alzarse con el premio que la convertía en flamante ganadora de la última edición. Una victoria con la que muchos seguidores de Supervivientes no estuvieron de acuerdo, siendo otros quienes vieron en Olga un modelo a seguir hasta el punto de crear la Marea Azul, un grupo de fans que apoyaban tanto a Moreno como a Flores después de la emisión completa de la docuserie de Rocío Carrasco y el posterior primer puesto de la diseñadora en el programa grabado en los Cayos Cochinos.

El apoyo hacia Olga Moreno fue in crescendo en cuestión de días, llegando incluso a duplicar sus seguidores en Instagram. De esta manera, en Telecinco pusieron en marcha Ahora Olga, un programa especial con la ex de Antonio David Flores como protagonista en el que tenía oportunidad de responder a las acusaciones que la madre de Rocío Flores había vertido sobre su persona. Un espacio en el que se pudo mostrar tal y cómo era, no teniendo reparo alguno en defenderse tanto a sí misma como al resto de su familia ante los ataques de la hija de “la más grande”.

Lo que tal vez no podía imaginar es que, en cuestión de meses, el castillo de naipes que había construido con el exguardia civil se haría mil pedazos. Tan solo doce semanas después de su salida de Supervivientes, se daba a conocer la ruptura entre Olga y Antonio David. Pese a que parecía que ambos habían formado un tándem irrompible, lo cierto es que decidieron tomar caminos separados, una idea que ya llevaba cierto tiempo rondando en torno a la opinión pública y que se solidificó definitivamente cuando la relación entre ellos ya era insostenible públicamente.

El motivo que habrían llevado a Olga y a Antonio David a poner punto final a su romance no es otro que la imposibilidad de sostener un matrimonio que llevaba arrastrando una crisis desde hacía más de un año. De hecho, unas semanas después de la ruptura, también salía a la palestra que ya llevaban cierto tiempo haciendo vida en solitario. Unos rumores que cogieron fuerza cuando salió a la luz la relación entre Flores y Marta Riesco, la cual continúa vigente pese al aluvión de críticas que ha llovido sobre ellos. Entre tanto, Moreno continúa haciendo su vida, adquiriendo cada vez una mayor presencia en redes sociales y centrándose en su pasión, la moda, mientras no deja de lado ni un solo momento ni a su pequeña Lola ni a Rocío ni David.