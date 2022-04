Hablamos con Marta Riesco tras su altercado con Belén Esteban

Marta Riesco y Belén Esteban han protagonizado un momento de máxima tensión. El origen del conflicto no sería otro que el de unos comentarios por parte de la de Paracuellos en los que ha dejado claro que “se descojona” cada vez que la periodista habla de su relación con Antonio David Flores. Palabras que, parcen no haber sentado muy bien a la reportera de El programa de Ana Rosa.

Ambas mujeres se han encontrado en el bar La Muralla, que se encuentra cerca a las instalaciones de Mediaset, y donde suelen acudir los trabajadores de la cadena y se ha producido un altercado que ha generado una gran expectación, tal y como ha revelado en exclusiva Vozpópuli. Belén y Marta han comenzado una discusión en la que han tenido que intervenir más personas porque casi llegan a las manos. “Las han tenido que acabar separando”, ha contado un testigo al citado medio.

Se han increpado y se han echado en cara ciertos comentarios hasta tal punto que la conversación ha subido de tono y han intercambiado insultos. El nombrado testigo ha asegurado que “no ha habido agresión, no han llegado a las manos”.

Nada más conocer lo ocurrido Look se ha puesto en contacto con Marta Riesco para saber cómo se encuentra tras lo ocurrido con Belén Esteban. “Nada, está todo bien”, ha comenzado diciendo para después finalizar la llamada con un: “No quiero comentar nada sobre eso”.

Lo último que se sabe de la que fuera pareja de Jesulín de Ubrique es que había publicado en sus redes sociales una frase de lo más llamativa. “A mi no me silencia nadie”, ha escrito la contertuliana añadiendo un fragmento de la canción de Dramas y comedias de Fangoria.

El peor momento de Marta Riesco

Marta Riesco parecía encontrarse en un buen momento personal tras poder gritarle a los cuatro vientos que estaba enamorada de Antonio David Flores. Ambos dieron un paso al frente, sin embargo, parece que su historia de amor ha llegado a su fin. Era el pasado viernes cuando la periodista contaba a este digital en exclusiva que el exguardia civil no iba a acudir a su fiesta de cumpleaños. Después, rompía a llorar en directo en Ya son las 8 y confirmaba que no quería continuar la relación con el padre de Rocío Flores.

Una vez de vuelta a la rutina, Marta ha hablado en El programa de Ana Rosa y aseguraba que está «bien». “No he sabido nada de él, así que la ruptura parece definitiva. Ya han pasado muchísimos días para que una persona se dé cuenta de cómo está la situación”, declaraba. «Puede que se haya molestado porque haya dicho eso en el programa, pero fue en ese momento cuando me enteré de que no iba a venir, fui demasiado sincera», admitía con cierta pena al no tener contacto con el que hasta hace una semana era su pareja.