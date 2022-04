Paz Padilla ‘reemplaza’ a Jorge Javier y Belén Esteban por los Reyes de España

Pese a haber sido despedida de Sálvame, podría decirse que Paz Padilla está viviendo uno de los momentos más felices de su vida. Así lo menciona ella misma en sus apariciones públicas, en las que intenta quitar hierro al asunto de su marcha de Telecinco, centrándose en los distintos proyectos profesionales a los que está haciendo frente.

Teniendo en cuenta que la humorista está inmersa en los preparativos de su segundo libro, los Reyes de España han querido reconocer su labor en la escritura, haciendo que forme parte nada más y nada menos que de la lista de invitados al tradicional almuerzo del Palacio Real de Madrid con motivo del homenaje al ganador del Premio Cervantes. Una ocasión de lo más especial en la que la que fuera presentadora del espacio de las tardes de Telecinco tendrá oportunidad de compartir brunch con los novelistas, ensayistas, poetas y editores más destacados del panorama nacional, pudiendo así compartir ideas que quizá le inspiren de cara a la publicación de su nueva obra.

Este esperadísimo evento tendrá lugar el próximo 21 de abril, y aunque Paz Padilla sea una de las invitadas más inesperadas de la cita, todas las miradas girarán en torno a la uruguaya Cristina Peri Rossi, escritora que recibió este galardón durante la pasada temporada gracias a su impecable trabajo escrito sobre la mujer y la sexualidad. De esta manera, la gaditana abrirá aún más puertas a una carrera laboral que no parece tener límites. Y es que, pese a haber formado parte del mundo televisivo durante mucho tiempo, el despido de Mediaset habría supuesto un punto de inflexión en la vida de la presentadora, que habría optado por hacer de otras modalidades sus principales fuentes de ingresos.

El humor de mi vida fue el libro con el que la de Cádiz se adentró de lleno en el mundo de la lectura en virtud de autora, vendiendo más de 250.000 ejemplares y consagrándose como una de las escritoras más exitosas del país. Esta autobiografía ha conseguido lanzar a Paz al éxito absoluto, llegando incluso a ser adaptada en una película en la que la propia Padilla se interpretará a sí misma en una de las etapas de su vida, mientras que otras actrices harán lo propio para representar diferentes edades y momentos de la presentadora.

Punto y aparte

Fue durante la presentación del nuevo libro de Tamara Gorro cuando Paz Padilla volvió a adoptar una postura amigable con los medios de comunicación, hablando sobre cómo es su día a día tras haber sido despedida de la cadena de Fuencarral: “Tengo muchas cosas, el teatro agotado. Tengo fecha para volver a Barcelona y a Madrid, pero me quedan Valencia, Sevilla, Toledo… Estoy en todos lados. Estoy preparando el segundo libro, quiero seguir ayudando porque va a ser la continuidad del primero y hay muchas cosas que me he quedado sin decir. También estoy con la adaptación del guion, lo hice en teatro y ahora en cine. Es de mi vida, pero yo solo hago la tercera de las fases”, aclaraba, visiblemente emocionada por todo lo bueno que se viene a partir de ahora, dando carpetazo así a una etapa y a una empresa a la que asegura estar muy agradecida.