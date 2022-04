Paz Padilla lanza un dardo envenenado a Telecinco

Paz Padilla no está atravesando su mejor momento. Hace ahora dos meses, la conocida presentadora de Telecinco fue protagonista de un fulminante despido, un duro varapalo que ponía fin a su carrera profesional en la conocida cadena televisiva. “Mediaset España decidió resolver el contrato vigente con Paz Padilla tras el incumplimiento de su obligación como presentadora, al haber abandonado el programa Sálvame una hora y media antes de su finalización el pasado 20 de enero”, explicaba la cadena en un comunicado. Desde entonces, la humorista no ha vuelto a pisar los pasillos de Mediaset.

Su vuelta a la pequeña pantalla ha sido uno de los reclamos más solicitados por la audiencia y, aunque no será gracias a La Fábrica de la Tele, la gaditana volverá a la televisión esta misma noche. Lo hará en Cinco Tenedores, el programa presentado por Miki Nadal y Juanma Castaño, ganadores de la última edición de Mastechef Celebrity que se emite en Movistar +. Allí, acompañada de Ángel Martín, tendrán que sorprender al galardonado director Daniel Guzmán, que ha escogido la pasta como ingrediente principal de los platos. Durante el cocinado, Paz Padilla hablará de sus momentos más polémicos, íntimos y personales, entre los que se espera que comente su inesperado despido.

Sin embargo, no va a ser la única vez que la humorista pise un plató de televisión pues, como ha anunciado ella misma en su cuenta de Instagram, el próximo miércoles 13 de abril, será entrevistada por María Casado en Las tres puertas de TVE, siendo esta su primera aparición en una televisión nacional desde que pusiera fin a su etapa en Mediaset. Para anunciar la noticia, la actriz de La que se avecina ha publicado un post, donde declara de forma concisa la guerra a Telecinco: “Las tres puertas’ es uno de los programas más interesantes de la televisión, donde una puede abrir su alma y hablar sin miedo, donde se te va a escuchar sin cuestionar. Donde una puede ser libre. Hablar con María es encontrar una amiga”. El espacio televisivo contará, además, con la presencia de Antonio Resines, que regresa a la pequeña pantalla tras debatirse entre la vida y la muerte; Luz Casal y Malú, que se encuentra en el ojo del huracán por los rumores sobre una posible ruptura con Albert Rivera.

Este regreso a la televisión generalista llega en un momento confuso de su vida. Dejando atrás todo lo malo, Paz Padilla se ha centrado en su gira teatral El humor de mi vida y en los nuevos proyectos que tiene entre manos, además de la firma No ni ná que comparte junto a su hija Anna. Muy centrada en sus redes sociales como de costumbre, la actriz de La que se avecina se ha iniciado en el mundo de TikTok, donde ha creado incluso un trend junto a su hija. Con este comienzo de una nueva etapa, la gaditana ha cerrado por fin la puerta de Mediaset: “Yo no veo Sálvame ya, estoy apartada del mundo. Estoy en otra honda… He tenido una etapa en Sálvame y ahora tengo otra etapa. Y ahora estoy focalizada en mi nueva vida”.