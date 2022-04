El nuevo proyecto de Antonio Resines tras superar el Covid

Buenas noticias para Antonio Resines. Después de recuperarse tras contagiarse de coronavirus, enfermedad por la que estuvo ingresado 48 días -36 en la UCI-, ha retomado su rutina y con ella sus nuevos compromisos profesionales. El actor acudía a los Informativos Telecinco con Pedro Piqueras y daba a conocer que se va a convertir en el pregonero de unas importantes fiestas. El empresario explicaba que fue el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida quien le llamaba para contarle este proyecto. El político le propuso al cántabro encabezar los tradicionales festejos de San Isidro de Madrid, que se celebrarán en la capital a mediados del próximo mes.

El intérprete, también revelaba su agradecimiento a la Sanidad Pública por haberle salvado la vida. “Yo no me enteraba de nada”, contaba al presentador que escuchaba con atención. “Yo estaba en otra realidad paralela porque la medicación que me daban para que mis pulmones se consiguieran a abrir de nuevo para yo poder respirar por mis medios, producen alucinaciones”, explicaba. “Tuve alucinaciones extrañas”, añadía con humor.

“Yo estaba permanentemente en otro sitio como pegándome con los franceses en la revolución francesa o con los ingleses, luego hablando con gente para que se parase la Segunda Guerra Mundial, salía Ucrania en algún momento, pero no como lo que ha salido después. Todo tenía que ver con cosas que yo había leído antes. Me entierran también varias veces, una de ellas en la Puerta de Alcalá de Madrid”, recordaba.

La primera vez que Antonio Resines reaparecía lo hacía vía online en El Hormiguero, espacio conducido por Pablo Motos, el pasado 15 de febrero. “Yo pensé que habían pasado cinco días como un desmayo y cuando me desperté en enero me quedé acojonado”, daba a conocer sobre cómo fue su experiencia mientras estuvo bajo el cuidado de los médicos.

“Yo estaba en otro mundo paralelo que tenía que ver con la realidad… es que si lo cuento van a pensar que estoy loco”, decía entre risas. “Quiero decir que vives en un mundo extrañísimo que tienen puntos en común con la realidad y se pasa muy mal porque no controlas. Cuando yo entré en la UCI éramos 97 personas y nos hemos salvado 80”, revelaba. Fue durante esta entrevista, cuando Resines reveló que había perdido mucho peso al estar postrado en una cama. “Tengo una atrofia del 80%. Ando mal con ayuda de andador y tal, pero bueno lo demás… me recuperaré. Lo que pasa es que es lento y complicado”, indicaba positivo.

Después, sus reapariciones públicas han sido en contadas ocasiones, ya que prefiere no exponerse demasiado por el momento, pues tiene que seguir las recomendaciones médicas para poder recuperarse del todo de un virus que casi termina con su vida. De hecho, cuando se ha dejado ver ha ido acompañado por un bastón para poder ayudarse a la hora de caminar porque todavía se fatiga.