Antonio Resines vuelve a la vida pública y estrena su nueva serie

Antonio Resines vuelve a la rutina. Después de haber estado varias semanas ingresado a consecuencia de complicaciones derivadas del coronavirus, el actor poco a poco va retomando su actividad con cierta normalidad. En esta ocasión ha presentado en Madrid junto a Miguel Rellán la serie Sentimos las molestias. Una producción de Movistar + que se estrena esta semana y que guarda bastantes similitudes con El método Kominsky, protagonizada por Michael Douglas. En esta serie, Antonio Resines interpreta a un director de orquesta que afronta los achaques de la vida junto a su mejor amigo, Miguel Rellán.

En la presentación a los medios, tanto Resines como Miguel Rellán han derrochado sentido del humor y optimismo. “Es un poco como la vida. La vida no entiende de etiquetas, pues esto intenta imitar a la vida, en el sentido de que va mezclada la comedia, con el drama, la ternura… El común denominador es el inevitable paso del tiempo y qué hacen dos seres humanos cuando son conscientes de que va pasando el tiempo, para bien o para mal”, ha explicado Miguel Rellán. Unas palabras con las que Antonio Resines se ha mostrado totalmente de acuerdo.

Sobre el paso del tiempo, ambos tienen opiniones similares: “yo lo llevo bien, afortunadamente. Eres consciente de que te queda menos tiempo para estar aquí, pero no me pilla de sorpresa que voy a morir. Lo más importante es tener salud”, ha dicho Rellán. “Yo no lo pienso, la verdad”, ha comentado Resines. “Sí notas que con el paso de los años pues tienes achaques, te duelen más cosas… pero si no son gordos…”, ha revelado el veterano actor, que no ha dudado en comentar que en estos momentos ya no puede correr: “yo no puedo correr, aunque pienso para qué quiero correr, porque en una situación de urgencia pues me quedo quieto y espero”.

El actor cree que no ha cambiado nada en su personalidad después del virus: “no, yo creo que no. Soy más consciente de que respecto a este tipo de enfermedades hay que tomárselas más en serio de lo que hace la mayoría de la gente”, ha recalcado. “Me queda un poquito todavía de movilidad y agilidad, pero en breve estaré al máximo”, ha explicado. Tanto Resines como Miguel Rellán han explicado que sus respectivas recuperaciones han sido muy rápidas. “Yo el día antes de dar positivo estaba rodando en Madrid, probablemente con fiebre”, ha comentado Antonio.

Primeras palabras sobre su ingreso

A pesar que desde que recibiera el alta se ha pronunciado en varias ocasiones y se le ha podido ver acudiendo a actos públicos como la entrega de la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, lo cierto es que no ha ofrecido muchos detalles sobre su ingreso hospitalario, hasta ahora.

En una reciente entrevista para el diario El País, el intérprete ha relatado algunos momentos complicados que vivió mientras estaba hospitalizado. “Me encontraba en peligro permanente”, ha dicho. De hecho ha reconocido que había momentos en los que no podía más y quería morirse, hasta el punto de pedírselo a los médicos: “pegadme un tiro de una p** vez…, pero no os preocupéis, dejo ante notario que lo he pedido yo para que no tengáis problemas”, ha revelado.

El intérprete ha reconocido que mientras estaba en coma, deliró hasta el punto de que insultaba a todo el que se le acercaba, sin reparar en quién se trataba: “me pasé cuatro días pidiendo perdón a todo el mundo”, ha comentado. Su único deseo era salir del hospital y disfrutar de cierta ‘normalidad’: «quería irme de ahí, a leer el periódico con un amigo que se murió hace ocho años, Rafa Santillán. Tomarme un café o una caña con él y otros también de por aquí, pero para eso me tenía que morir. Mandé una carta a mis padres. Pero una carta como de alguien que no sabe escribir, como de película de paletos. Les decía que en el tránsito cuidaran de Ana y de Ricardo, mi hijo. Me cansé, me cansé de verdad, me estaba yendo… Probablemente me encuentre a mis padres y a mis amigos por ahí, me figuré. En ese momento creí, sí, que quizá hubiera algo”, ha revelado.

En esta entrevista, el veterano artista no ha dudado en recalcar la labor que llevan a cabo los sanitarios y lo importante que es incrementar la financiación y el apoyo que reciben del Gobierno: “el seguimiento lo hacen intensivistas, especialistas en infecciones, psicólogos clínicos, psiquiatras, equipos que se turnan. La UCI es un sitio impecable. El problema fundamental de la sanidad no son los trabajadores, son las infraestructuras y la falta de dinero y de personal. Ahora, los que atienden y se dejan ahí la vida te tratan como si estuvieras en un palacio”, ha asegurado.