Habiendo vivido uno de los momentos más complicados de su vida, Antonio Resines ha optado por cambiar de aires para dar comienzo a una nueva etapa de su vida. El actor se encuentra en plena recuperación tras haber pasado más de un mes ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Gregorio Marañón a consecuencia de una neumonía bilateral provocada por el coronavirus. Unas semanas de lo más difíciles por las que el intérprete ha decidido ausentarse del frenesí propio de Madrid para asentarse en un entorno mucho más tranquilo.

Aunque han sido muchos los medios de comunicación que han confirmado que el protagonista de Los Serrano se mudaría al municipio cántabro de Comillas, ha sido el propio Antonio Resines quien ha confirmado para Look que tan solo pasará allí un breve periodo de tiempo: “No me mudo a Cantabria, he venido unos días nada más”, aclaraba. Unas palabras con las que deja bastante claro que tan solo viajará al norte del país de manera temporal, zanjando así los rumores que apuntaban a que el actor dejaría de manera definitiva su residencia en la capital para disfrutar de los parajes naturales propios de la zona, donde además ya cuenta con una casa con vistas al Mar Cantábrico.

No obstante, estas minivacaciones serán clave en la recuperación del intérprete. Teniendo en cuenta que había perdido una gran cantidad de masa muscular por haber estado tanto tiempo en una cama, Antonio podrá aprovechar para ejercitarse en algunos de los paisajes más destacados de Cantabria, además de permanecer en un segundo plano mediático en el que se le ha hecho bastante difícil estar teniendo en cuenta la preocupación de la prensa por su estado de salud. De esta manera, Resines podrá darse un respiro antes de retomar sus quehaceres profesionales, los cuales ha dejado apartados hasta que su recuperación esté plenamente lograda.

La reaparición de Antonio Resines tuvo lugar el pasado 2 de marzo en Pamplona, cuando los Reyes de España hicieron entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes, de las cuales uno de los destinatarios era el propio actor. En una ocasión tan especial, el intérprete se vistió de gala con traje y corbata, y ayudado por una muleta alzó su trofeo en medio de una ovación con la que los allí presentes reconocían su impecable labor profesional, además de su fuerza y coraje para vencer una enfermedad que le mantuvo hospitalizado hasta 48 días.

No hay duda de que el ámbito del cine es la pasión por excelencia de Resines. Con más de cuarenta años de carrera profesional, podría decirse que Antonio ha triunfado plenamente, motivo por el cual sus ganas de volver al trabajo van in crescendo. De hecho, poco antes de su ingreso hospitalario, el intérprete se encontraba rodando bajo la dirección de Santiago Segura la nueva entrega de la saga Padre no hay más que uno, la cual ya ha avanzado bastante y se espera que se emita en los cines el próximo verano.