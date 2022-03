Antonio Resines puede respirar tranquilo por fin. El actor ingresó el pasado mes de diciembre a consecuencia del coronavirus en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Pasó 36 días en la Unidad de Cuidados Intensivos y otros 12 más en planta. Después de que los médicos notaran una mejoría dieron del alta al intérprete que dio vida al carismático Diego en la serie de Los Serrano. Con el paso de los días fue haciendo alguna que otra aparición pública, una de ellas en El Hormiguero donde reveló el infierno por el que pasó mientras estuvo ingresado. Ahora, ha querido dar un paso más allá y ha relatado a través de Linkedin cuáles han sido los cuatro momentos de su vida en los que ha estado a punto de morir.

“Con 16 años casi muero. Con 18 casi muero. Con 19 casi muero y con 23 casi muero otra vez”, comienza diciendo en la citada plataforma. “Cuatro siniestros totales en mi vida (en todos me chocaron). Son experiencias que te marcan para toda la vida. Pero en una de ellas tuve una experiencia cercana a la muerte. Te cuento. Un accidente de coche en Italia y una transfusión de 3 litros de sangre de un grupo distinto al mío hacen que casi la palme. Yo diría que por un momento la palmé, porque me vi a mí mismo sobre la camilla, y a mi padre y a mi hermana a mi lado llorando. Me provocaron una anemia brutal que casi me manda a las puertas del cielo (¿me acogerán allí?)”, indica Resines.

El que fue presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España reflexiona sobre la muerte en un escrito que ha logrado un gran número de interacciones. “No sé si alguna vez alguien te ha contado una experiencia cercana a la muerte, o si la has sufrido en tus carnes, pero se te quitan las tonterías de golpe. Dicen que aprendemos a base de hostias, y doy fe de que es verdad, porque cuando te enfrentas a la incertidumbre de vivir o morir no te queda otra que confiar, cuenta.

Al finalizar su reflexión, Antonio Resines destaca que “por eso el mensaje que te quiero mandar hoy es este: No existe nada que no tenga solución (excepto ya sabes el qué), así que no te amargues y disfruta del camino, que para eso hemos venido. BeLiquid, my friend. P.D: si te da miedo subir conmigo en un coche no me lo tomaré a mal ;-)”.

Cuando concedió su primera entrevista tras superar la enfermedad a Pablo Motos, Antonio relató cómo se sintió al despertar del coma. Yo pensé que habían pasado cinco días como un desmayo y cuando me desperté en enero me quedé acojonado (…) Yo estaba en otro mundo paralelo que tenía que ver con la realidad… es que si lo cuento van a pensar que estoy loco», explicó desde la tranquilidad de su hogar.

Posteriormente se ha dejado ver por las calles de Madrid mientras se dirigía a una revisión rutinaria al hospital donde estuvo ingresado. Ayudado de un bastón y con mucha positividad, Antonio Resines se encuentra en la desescalada de la enfermedad que pudo costarle la vida.