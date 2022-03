Anna Padilla desvela cómo se encuentra su madre tras su despido de Mediaset

El mes de marzo está llegando a su fin, y qué mejor manera de poner el broche de oro que con algunos eventos de lo más entretenidos a nivel nacional. Fue el pasado día 23 cuando tuvo lugar la famosa fiesta ELLE, una ocasión de lo más especial en la que se reunieron algunos de los influencers más destacados dentro de nuestras fronteras. Entre ellos, Victoria Federica, que no dejó pasar la oportunidad de consolidarse como una de las creadoras de contenido más populares de las últimas semanas, más aún después de haber protagonizado la portada más reciente de la revista ELLE en concreto.

Pero la sobrina del Rey no fue la única figura que llamó la atención en este evento. En su llegada, Anna Ferrer Padilla consiguió captar las miradas de todos los reporteros allí presentes, sobre todo teniendo en cuenta la difícil situación por la que está pasando su madre en el ámbito profesional tras haber sido despedida de Mediaset. Como no podía ser de otra manera, la influencer fue preguntada por este suceso, al que respondió sin reparo alguno: “Mi madre está muy bien, la verdad. Estamos muy bien. Está muy feliz y disfrutando”, aseguraba, dejando claro que ni este varapalo laboral ha conseguido eclipsar la felicidad que es habitual ver en el rostro de Paz Padilla. Y es que, podría decirse que la presentadora se encuentra inmersa en plenos trámites legales tras la demanda que impuso por despido improcedente contra Mediaset, algo que tendrá lugar el 31 de mayo a las 09:10 de la mañana en el Juzgado de lo Social nº 47 de Madrid.

No obstante, la joven quiso dar portazo al tema de su progenitora en cuanto tuvo oportunidad, centrándose especialmente en la cita en la que estaba presente y en la temática andaluza en la que todos los invitados se habían envuelto: “Cómo me gusta Andalucía. Estoy emocionada de estar hoy aquí y de que hayan contado conmigo, y aquí calentando ya para la Feria, con muchas ganas y a ver este año por fin. Lo vamos a coger con muchas ganas”, admitía, haciendo referencia a una de las ciudades más especiales para ella de esta Comunidad Autónoma: “Si tengo algún problema, yo llego a Cádiz y se me quitan los males. El buen tiempo, la gente, la gastronomía… Todo», finalizaba, deshaciéndose en elogios ante uno de sus enclaves favoritos.

Por su parte, Anna también quiso ensalzar la impecable labor de Victoria Federica en el último número de ELLE, en el cual no ha pasado desapercibido el derroche de estilo del que la hija de la Infanta Elena ha sido protagonista: “Está espectacular, la he visto guapísima, estoy muy contenta por ella. Creo que tiene mucho estilo y mucha personalidad, y me gusta. No necesita clasificarse como influencer. No creo que no sea simpática, cada uno es como es, pero sí es simpática”, confesaba, dejando a un lado todos los rumores que califican a la hermana de Froilán como una persona un tanto antipática con la prensa.