ÚLTIMA HORA: Movimiento clave en Mediaset: Carlota Corredera fuera de Sálvame

Cambio de aires en Sálvame. Después de hacerse público el “juego de sillas” llevado a cabo por Telecinco que ha perjudicado a algunos de los personajes más conocidos de la cúpula, entre los que está David Valldeperas, La Fábrica de la Tele ha dado un paso más allá moviendo a uno de los pesos pesados de sus programas: Carlota Corredera.

Según ha informado la productora a través de un comunicado, la gallega estaría a punto de dar comienzo a un nuevo proyecto personal por el que dejaría de formar parte del elenco del programa de las tardes de Telecinco: “Carlota Corredera emprende un proyecto personal junto a La Fábrica de la Tele, una idea original de la propia presentadora que mezclará actualidad y entretenimiento y que dirigirá y presentará ella misma”, comenzaban explicando. Pero el mensaje no ha quedado ahí, y La Fábrica de la Tele ha dado más detalles sobre la nueva iniciativa en la que se sumergirá Corredera muy pronto: “Inmersa en este nuevo e ilusionante reto, Carlota estará al frente de Sálvame el próximo viernes por última vez, para centrarse al 100 por 100 en el desarrollo del nuevo espacio con el equipo de I+D de la productora, con el que ha empezado a trabajar ya hace unas semanas”, desvelaban, dejando entrever que la despedida de la presentadora de Sálvame es inminente: “Carlota Corredera se despide del programa líder de las tardes 13 años después de ponerlo en marcha como directora y de formar parte de su equipo de presentadores desde 2014”, zanjaban, ensalzando la figura de la periodista tanto delante como detrás de las cámaras.

Pese a haberse coronado como el programa de las tardes por excelencia, no hay duda de que Sálvame no está pasando por su mejor momento. El espacio dirigido por Jorge Javier Vázquez ha visto cómo sus audiencias se han ido reduciendo considerablemente, motivo por el que a La Fábrica de la Tele no le ha quedado más remedio que mover algunas fichas para hacer que su producción televisiva marche sobre ruedas, de la misma manera que lo hizo en temporadas anteriores. De hecho, en esta ocasión la cúpula ha ido más allá al despedir a dos de sus principales directivos: David Valldeperas y Alberto Díaz. Según reveló el pasado día 22 Bluper en exclusiva, la cadena habría decidido prescindir del tándem de directores para dar paso a Óscar Cornejo, quien tomará las riendas del programa, al menos por el momento. Además, David Linares, encargado de dirigir Socialité, será quien asuma la subdirección de Sálvame y ejercerá como perfecta mano derecha del nuevo director.

Teniendo en cuenta la estrecha relación que han mantenido los colaboradores con David Valldeperas tanto en el interior de la cadena como fuera de ella, ésta habría optado por hacer que el exdirector se uniera al equipo de colaboradores de plató, razón por la que tendrá oportunidad de darse a conocer de manera más cercana a la audiencia y de comentar algunos de los temas más candentes de la actualidad social. Ahora, también se ha sabido que Carlota Corredera es otro de los personajes que tendrá que decir adiós a su puesto habitual. ¿Quién será el siguiente perjudicado por los movimientos de Mediaset?